Onedio Anketine Göre MasterChef'in En Antipatik 5 Yarışmacısı!
Onedio Anketine Göre MasterChef'in En Antipatik 5 Yarışmacısı!
MasterChef Türkiye 7. sezon yarışmacıları arasındaki en antipatik olanını bulmak için sizlere bir anket açmıştık. O anket sonunda sonuçlandı! İşte MasterChef'in en antipatik 5 yarışmacısı...
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5. Erim Şanal - %3 oy aldı
4. Ümmühan Ünavcı - %4 oy aldı
3. Onur Üresin - %5 oy aldı
2. Ayşe Ekiz - %6 oy aldı
1. Deniz Yılmaz - %64 oy alarak açık ara en antipatik yarışmacı oldu.
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