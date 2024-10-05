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Onedio Anketine Göre MasterChef'in En Antipatik 5 Yarışmacısı!

Onedio Anketine Göre MasterChef'in En Antipatik 5 Yarışmacısı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 14:27

MasterChef Türkiye 7. sezon yarışmacıları arasındaki en antipatik olanını bulmak için sizlere bir anket açmıştık. O anket sonunda sonuçlandı! İşte MasterChef'in en antipatik 5 yarışmacısı...

Anketimize buradan bakabilirsin:

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5. Erim Şanal - %3 oy aldı

5. Erim Şanal - %3 oy aldı

4. Ümmühan Ünavcı - %4 oy aldı

4. Ümmühan Ünavcı - %4 oy aldı

3. Onur Üresin - %5 oy aldı

3. Onur Üresin - %5 oy aldı

2. Ayşe Ekiz - %6 oy aldı

2. Ayşe Ekiz - %6 oy aldı

1. Deniz Yılmaz - %64 oy alarak açık ara en antipatik yarışmacı oldu.

1. Deniz Yılmaz - %64 oy alarak açık ara en antipatik yarışmacı oldu.

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