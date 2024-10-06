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Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Dublörü Ortaya Çıktı!

Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Dublörü Ortaya Çıktı!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 14:44 Son Güncelleme: 06.10.2024 - 14:49

Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar dizisinde oynadığı Cüneyd karakterinde dublör kullandığı ortaya çıktı. Yazıcıoğlu'nun dublörünün fotoğrafına bakan ayırt etmek için dönüp bir kere daha baktı.

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NOW TV'nin tartışmalı dizisi Kızıl Goncalar yeni sezona bomba gibi bir bölümle giriş yaptı.

NOW TV'nin tartışmalı dizisi Kızıl Goncalar yeni sezona bomba gibi bir bölümle giriş yaptı.

İlk bölümün hemen ardından RTÜK'ün dizi ile ilgili inceleme başlattığına dair iddialar ortaya atıldı.

İlk bölümün hemen ardından RTÜK'ün dizi ile ilgili inceleme başlattığına dair iddialar ortaya atıldı.

Çok sevilen ve bir o kadar da tartışmalara konu olan dizide Cüneyd karakterine hayat veren oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıktı.

Çok sevilen ve bir o kadar da tartışmalara konu olan dizide Cüneyd karakterine hayat veren oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıktı.

Her ne kadar bir dram dizisi olsa da başrol Cüneyd'in başına gelmeyen kalmıyor, yakışıklı oyuncu ise bu sahnelerde dublör kullanıyor, anlaşılan.

Her ne kadar bir dram dizisi olsa da başrol Cüneyd'in başına gelmeyen kalmıyor, yakışıklı oyuncu ise bu sahnelerde dublör kullanıyor, anlaşılan.

Dublör oyuncuya benzer ama bu kadar benzeyeni de ilk kez görüyoruz. Yazıcıoğlu'nun dublörünün paylaştığı fotoğrafa inanamayan dönüp bir daha bakıyor.👇🏻

Dublör oyuncuya benzer ama bu kadar benzeyeni de ilk kez görüyoruz. Yazıcıoğlu'nun dublörünün paylaştığı fotoğrafa inanamayan dönüp bir daha bakıyor.👇🏻
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