"RTÜK Korkusu mu?": Cüneyt Özdemir'de Kızıl Goncalar'da Hikayenin Neden Değiştiği Tartışıldı!
"RTÜK Korkusu mu?": Cüneyt Özdemir'de Kızıl Goncalar'da Hikayenin Neden Değiştiği Tartışıldı!
Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu ilk bölümü ile geçtiğimiz Pazartesi ekranlara geldi. İlk bölümden hikayenin değişimini hisseden izleyiciden tepkiler yükseldi. Cüneyt Özdemir yayınında Kızıl Goncalar'ın bu değişimini tartıştı.
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NOW TV'nin reytingleri altüst dizisi Kızıl Goncalar, ilk bölümü ile ekranlara damgasını vurdu.
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İlk sezonda daha çok dini ve siyasi temanın vurgulandığı dizinin ikinci sezonu izleyiciyi şaşırttı.
Kızıl Goncalar'da birinci sezonun aksine bir değişim söz konusu olduğu görüldü. Cüneyd cübbesini bıraktı, Vahit sert kanunları ile insanlar zulmetmeye başladı.
Son sahnede ise ilk sezonda Fransa'ya eğitim almak için gidecek olan üstün zekaya sahip Zeynep'i elinde bebekle gördük.
Tüm bunlar hem izleyicinin hem de uzman isimlerin dikkatini çekti. Gazeteci Cüneyt Özdemir yayınında, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ufuk Uras'ı konuk etti.
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Özdemir, iddialı dizi Kızıl Goncalar'ın ilk sezonda RTÜK'ten ceza aldığını hatırlatarak bu değişimi sorguladı.
Uras da dizinin hikayesinde belirgin bir değişim olduğunu söyledi:"RTÜK'ten sonra büyük umutlarla izlemeye başladığım diziyi yeni sezonda o kadar iddialı bulamadım."
Özdemir "Bu kadar siyasi mesajlar verirken bir anda dramaya dönüştü. Öyle olunca insan bir düşünüyor..." diye konuştu.
Uras, "Çok zekice hazırlanmış bir diziydi ancak şimdi Cüneyd oldu Cüneyt Arkın!" dedi.
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