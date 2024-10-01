Kızıl Goncalar'da Oğlunun Eşine Göz Diken Vahit Cinlerimizi Tepemize Çıkardı!

Kızıl Goncalar yeni sezonda ilk bölümü ile NOW TV ekranlarında dün akşam izleyicisi ile buluştu. Buluştu buluşmasına ancak izlediklerimiz karşısında tırnaklarımızı kemirdik. Cüneyd'in babası olacak Vahit efendi Zeynep'e göz dikti. İzleyenler sosyal medyadan o anlara tepki gösterdi.