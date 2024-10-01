Kızıl Goncalar'da Oğlunun Eşine Göz Diken Vahit Cinlerimizi Tepemize Çıkardı!
Kızıl Goncalar'da Oğlunun Eşine Göz Diken Vahit Cinlerimizi Tepemize Çıkardı!
Kızıl Goncalar yeni sezonda ilk bölümü ile NOW TV ekranlarında dün akşam izleyicisi ile buluştu. Buluştu buluşmasına ancak izlediklerimiz karşısında tırnaklarımızı kemirdik. Cüneyd'in babası olacak Vahit efendi Zeynep'e göz dikti. İzleyenler sosyal medyadan o anlara tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV'nin efsane dizisi Kızıl Goncalar dört ay aranın ardından sevenleri ile buluştu. Dün akşam milyonlar Cüneyd'e olacaklara merakından ekrana kitlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Yazıcıoğlu'nun muhteşem oyunculuğu ile izlediğimiz Cüneyd, babasından annesini öldürdüğünü duyunca dergahtan kaçmıştı.
Bir süre Cüneyd'i arayan Sadi Hüdayi ve Levent sonunda onu buldular ancak yine kaçtı. Cüneyd aklının oynadığı oyuna yenik düşmüştü.
Neyse ki Zeynep onu buldu. Cüneyd sonunda Vahit'in gizli niyetini öğrendi. Vahit, dergahtaki konuşmasında erkeklerin ikişer üçer evlenebileceğini söylemiş ve kendisinin de yeniden evleneceği haberini vermişti.
Herkes Müyesser ile evlenecek sanarken, tek amacı oğlu Cüneyd'den annesini öldürdüğü için intikam almak olan Vahit, Zeynep'e göz dikmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlunun eski dini nikahlı eşini almak istediğini söyleyen Vahit'in planını Zeynep, Cüneyd'e söyledi ama nafile...
Cüneyd aklını kaybetti, başka biri oldu. Zeynep'le Vahit evlendi. Yetmedi son sahnede Zeynep'in bir de bebeği olduğunu gördük.
İzleyenler Vahit'in bu hin planına tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın