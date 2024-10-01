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Kızıl Goncalar'da Oğlunun Eşine Göz Diken Vahit Cinlerimizi Tepemize Çıkardı!

Kızıl Goncalar'da Oğlunun Eşine Göz Diken Vahit Cinlerimizi Tepemize Çıkardı!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 13:03

Kızıl Goncalar yeni sezonda ilk bölümü ile NOW TV ekranlarında dün akşam izleyicisi ile buluştu. Buluştu buluşmasına ancak izlediklerimiz karşısında tırnaklarımızı kemirdik. Cüneyd'in babası olacak Vahit efendi Zeynep'e göz dikti. İzleyenler sosyal medyadan o anlara tepki gösterdi.

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NOW TV'nin efsane dizisi Kızıl Goncalar dört ay aranın ardından sevenleri ile buluştu. Dün akşam milyonlar Cüneyd'e olacaklara merakından ekrana kitlendi.

NOW TV'nin efsane dizisi Kızıl Goncalar dört ay aranın ardından sevenleri ile buluştu. Dün akşam milyonlar Cüneyd'e olacaklara merakından ekrana kitlendi.

Mert Yazıcıoğlu'nun muhteşem oyunculuğu ile izlediğimiz Cüneyd, babasından annesini öldürdüğünü duyunca dergahtan kaçmıştı.

Mert Yazıcıoğlu'nun muhteşem oyunculuğu ile izlediğimiz Cüneyd, babasından annesini öldürdüğünü duyunca dergahtan kaçmıştı.

Bir süre Cüneyd'i arayan Sadi Hüdayi ve Levent sonunda onu buldular ancak yine kaçtı. Cüneyd aklının oynadığı oyuna yenik düşmüştü.

Bir süre Cüneyd'i arayan Sadi Hüdayi ve Levent sonunda onu buldular ancak yine kaçtı. Cüneyd aklının oynadığı oyuna yenik düşmüştü.

Neyse ki Zeynep onu buldu. Cüneyd sonunda Vahit'in gizli niyetini öğrendi. Vahit, dergahtaki konuşmasında erkeklerin ikişer üçer evlenebileceğini söylemiş ve kendisinin de yeniden evleneceği haberini vermişti.

Neyse ki Zeynep onu buldu. Cüneyd sonunda Vahit'in gizli niyetini öğrendi. Vahit, dergahtaki konuşmasında erkeklerin ikişer üçer evlenebileceğini söylemiş ve kendisinin de yeniden evleneceği haberini vermişti.

Herkes Müyesser ile evlenecek sanarken, tek amacı oğlu Cüneyd'den annesini öldürdüğü için intikam almak olan Vahit, Zeynep'e göz dikmişti.

Herkes Müyesser ile evlenecek sanarken, tek amacı oğlu Cüneyd'den annesini öldürdüğü için intikam almak olan Vahit, Zeynep'e göz dikmişti.
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Oğlunun eski dini nikahlı eşini almak istediğini söyleyen Vahit'in planını Zeynep, Cüneyd'e söyledi ama nafile...

Oğlunun eski dini nikahlı eşini almak istediğini söyleyen Vahit'in planını Zeynep, Cüneyd'e söyledi ama nafile...

Cüneyd aklını kaybetti, başka biri oldu. Zeynep'le Vahit evlendi. Yetmedi son sahnede Zeynep'in bir de bebeği olduğunu gördük.

Cüneyd aklını kaybetti, başka biri oldu. Zeynep'le Vahit evlendi. Yetmedi son sahnede Zeynep'in bir de bebeği olduğunu gördük.

İzleyenler Vahit'in bu hin planına tepki gösterdi.

İzleyenler Vahit'in bu hin planına tepki gösterdi.
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