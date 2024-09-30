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Bahar'ın Yönetmeni Laf Dokundurmuştu: Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Yanıt Geldi!

Bahar'ın Yönetmeni Laf Dokundurmuştu: Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Yanıt Geldi!

Bahar Dizi Bir Gece Masalı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 10:29

Dün Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Bir Gece Masalı dizisindeki abdest sahnesi üzerinden genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'a laf dokundurmuştu. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla hakkında konuşulanlara yanıt verdi.

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Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bir Gece Masalı'na laf dokundurdu.

Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bir Gece Masalı'na laf dokundurdu.

Dün gündem olan paylaşımda Yeşilyurt, "Köşelerinde ahlak bekçiliği yapanlar, sizler kadın karakterlerin dizilerdeki dekoltelerinden bahsediceğinize; daha dün reşit olmuş gencecik kızların ekranlardaki gusül abdesti sahnelerini yazın bence..." demişti.

Dün gündem olan paylaşımda Yeşilyurt, "Köşelerinde ahlak bekçiliği yapanlar, sizler kadın karakterlerin dizilerdeki dekoltelerinden bahsediceğinize; daha dün reşit olmuş gencecik kızların ekranlardaki gusül abdesti sahnelerini yazın bence..." demişti.

O sözler Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest aldığı sahneye gitti.

O sözler Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest aldığı sahneye gitti.

Aynı gün ve aynı saatte yayınlanan iki rakip dizi arasında gerilim yaratan bu sözler sosyal medyayı ikiye böldü.

Aynı gün ve aynı saatte yayınlanan iki rakip dizi arasında gerilim yaratan bu sözler sosyal medyayı ikiye böldü.

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımla iki diziyi kıyasladı...

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımla iki diziyi kıyasladı...
twitter.com
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twitter.com

Genç oyuncu bu yorumun ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Acaba yönetmene mi gönderme yaptı?" dedirtti.

Genç oyuncu bu yorumun ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Acaba yönetmene mi gönderme yaptı?" dedirtti.

"Tanrı'nın senin için açtığı kapıyı hiçkimse kapatamaz!" sözlerini paylaşan Coşkun'un o paylaşımı 👇🏻

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