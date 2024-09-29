Bahar Dizisinin Yönetmeni Bir Gece Masalı'ndaki 'Erotik Abdest Sahnesine' Laf Dokundurdu!
Bahar Dizisinin Yönetmeni Bir Gece Masalı'ndaki 'Erotik Abdest Sahnesine' Laf Dokundurdu!
Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un, Bir Gece Masalı dizisine göndermesi sosyal medyada gündem oldu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ve ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı aynı gün aynı saatte yayınlanan iki dizi.
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Ancak onları karşı karşıya getiren sadece reytingler değil. Bahar'ın yönetmeninin yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu.
Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bir Gece Masalı'na laf dokundurdu.
"Köşelerinde ahlak bekçiliği yapanlar, sizler kadın karakterlerin dizilerdeki dekoltelerinden bahsediceğinize; daha dün reşit olmuş gencecik kızların ekranlardaki gusül abdesti sahnelerini yazın bence..." diyen yönetmenin bu sözleri dikkat çekti.
Sahnede Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir onu izliyordu.
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