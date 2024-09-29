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Yalı Çapkını'ndaki Öpüşme Sahnesi Nedeniyle Pelin Akil'e Gelen Çirkin Yorumlar Utandırdı!

Yalı Çapkını'ndaki Öpüşme Sahnesi Nedeniyle Pelin Akil'e Gelen Çirkin Yorumlar Utandırdı!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 15:02

Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Mert Ramazan Demir ile öpüşme sahnesi ekranlara gelen oyuncu Pelin Akil'e sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi.

Kaynak: https://x.com/cingene_sever/status/18...
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Yalı Çapkını dizisine yeni sezonda Diyar karakteri ile dahil olan oyuncu Pelin Akil, son bölümdeki öpüşme sahnesi ile dikkat çekti.

Yalı Çapkını dizisine yeni sezonda Diyar karakteri ile dahil olan oyuncu Pelin Akil, son bölümdeki öpüşme sahnesi ile dikkat çekti.

Diziyi sevenler Seyran'la Ferit'in barışmasını beklerken hikayede ikili ayrıldı. Hatta Seyran başkasıyla evlendi.

Diziyi sevenler Seyran'la Ferit'in barışmasını beklerken hikayede ikili ayrıldı. Hatta Seyran başkasıyla evlendi.

Diğer yandan Ferit'in aklı hala Seyran'da ancak Diyar'la öpüştüğü anlar ekrana gelince sosyal medyadan yorum yağdı.

Diğer yandan Ferit'in aklı hala Seyran'da ancak Diyar'la öpüştüğü anlar ekrana gelince sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bazıları Seyran ve Ferit barışmıyor, diye öpüşme sahnesine tepki gösterse de yapılan yorumlara bakacak olursak ipin ucu kaçtı.

Bazıları Seyran ve Ferit barışmıyor, diye öpüşme sahnesine tepki gösterse de yapılan yorumlara bakacak olursak ipin ucu kaçtı.
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Oyuncunun oyunculuk yaptığını unutanlar Akil'e çirkin yorumlarda bulundu.

Oyuncunun oyunculuk yaptığını unutanlar Akil'e çirkin yorumlarda bulundu.

Yorumların özel hayatına kadar eleştirmesi şok etti.

Yorumların özel hayatına kadar eleştirmesi şok etti.

Yorumların aymazlığına bir kez daha utandık.

Yorumların aymazlığına bir kez daha utandık.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...

Akil daha önce gelen yorumlara böyle yanıt vermişti👇🏻

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