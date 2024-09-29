Yalı Çapkını'ndaki Öpüşme Sahnesi Nedeniyle Pelin Akil'e Gelen Çirkin Yorumlar Utandırdı!
Yalı Çapkını'ndaki Öpüşme Sahnesi Nedeniyle Pelin Akil'e Gelen Çirkin Yorumlar Utandırdı!
Kaynak: https://x.com/cingene_sever/status/18...
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Mert Ramazan Demir ile öpüşme sahnesi ekranlara gelen oyuncu Pelin Akil'e sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi.
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Yalı Çapkını dizisine yeni sezonda Diyar karakteri ile dahil olan oyuncu Pelin Akil, son bölümdeki öpüşme sahnesi ile dikkat çekti.
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Diziyi sevenler Seyran'la Ferit'in barışmasını beklerken hikayede ikili ayrıldı. Hatta Seyran başkasıyla evlendi.
Diğer yandan Ferit'in aklı hala Seyran'da ancak Diyar'la öpüştüğü anlar ekrana gelince sosyal medyadan yorum yağdı.
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Bazıları Seyran ve Ferit barışmıyor, diye öpüşme sahnesine tepki gösterse de yapılan yorumlara bakacak olursak ipin ucu kaçtı.
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Oyuncunun oyunculuk yaptığını unutanlar Akil'e çirkin yorumlarda bulundu.
Yorumların özel hayatına kadar eleştirmesi şok etti.
Yorumların aymazlığına bir kez daha utandık.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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