Çirkin Yorumlar Gelmişti: Pelin Akil, Yalı Çapkını Hayranlarının Tepkileri Hakkında İlk Kez Konuştu!
Çirkin Yorumlar Gelmişti: Pelin Akil, Yalı Çapkını Hayranlarının Tepkileri Hakkında İlk Kez Konuştu!
Güzel oyuncu Pelin Akil, Yalı Çapkını kadrosuna Mert Ramazan Demir'in yeni partneri olarak dahil olmuş; Yalı'nın hayranları bu haberi pek de iyi karşılamamıştı. Gelen birbirinden çirkin yorumların ardından Pelin Akil ilk kez konuştu!
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor hazırlanmasına ama izleyicinin hiç de memnun olmadığı bir durum var ortada.
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Ferit ve Seyran'ın asla ayrılmamasını isteyen Yalı hayranları, bu kez ayrı partnerlerin girdiğini görünce büyük bir öfkeye kapıldı.
Gelen yorumlarla ilgili ilk kez konuşan Akil, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" dedi.
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