Çirkin Yorumlar Gelmişti: Pelin Akil, Yalı Çapkını Hayranlarının Tepkileri Hakkında İlk Kez Konuştu!

Güzel oyuncu Pelin Akil, Yalı Çapkını kadrosuna Mert Ramazan Demir'in yeni partneri olarak dahil olmuş; Yalı'nın hayranları bu haberi pek de iyi karşılamamıştı. Gelen birbirinden çirkin yorumların ardından Pelin Akil ilk kez konuştu!

Kaynak: 2. Sayfa Official