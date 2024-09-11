Görüş Bildir
Haberler
TV
Çirkin Yorumlar Gelmişti: Pelin Akil, Yalı Çapkını Hayranlarının Tepkileri Hakkında İlk Kez Konuştu!

Çirkin Yorumlar Gelmişti: Pelin Akil, Yalı Çapkını Hayranlarının Tepkileri Hakkında İlk Kez Konuştu!

Pelin Akil yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 00:49

Güzel oyuncu Pelin Akil, Yalı Çapkını kadrosuna Mert Ramazan Demir'in yeni partneri olarak dahil olmuş; Yalı'nın hayranları bu haberi pek de iyi karşılamamıştı. Gelen birbirinden çirkin yorumların ardından Pelin Akil ilk kez konuştu!

Kaynak: 2. Sayfa Official

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor hazırlanmasına ama izleyicinin hiç de memnun olmadığı bir durum var ortada.

Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor hazırlanmasına ama izleyicinin hiç de memnun olmadığı bir durum var ortada.

Ferit ve Seyran'ın asla ayrılmamasını isteyen Yalı hayranları, bu kez ayrı partnerlerin girdiğini görünce büyük bir öfkeye kapıldı.

Ferit ve Seyran'ın asla ayrılmamasını isteyen Yalı hayranları, bu kez ayrı partnerlerin girdiğini görünce büyük bir öfkeye kapıldı.

Ferit'in yeni sevgilisi Diyar olarak diziye dahil olan Pelin Akil, kendisine gelen akılalmaz yorumlar sonrası fotoğraflarını yoruma kapatmıştı:

Gelen yorumlarla ilgili ilk kez konuşan Akil, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" dedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın