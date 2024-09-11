Didem Arslan'ın Muhabiri Açıkladı: Nevzat'ın Narin'i Gömmesine Yardım Eden Arabadaki Üçüncü Kişi Kim?

Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ilk etapta çoğu aile ve akrabalardan oluşan 24 kişi gözaltına alınmıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat ile görüştü.