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Didem Arslan'ın Muhabiri Açıkladı: Nevzat'ın Narin'i Gömmesine Yardım Eden Arabadaki Üçüncü Kişi Kim?

Didem Arslan'ın Muhabiri Açıkladı: Nevzat'ın Narin'i Gömmesine Yardım Eden Arabadaki Üçüncü Kişi Kim?

Didem Arslan'la Vazgeçme
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 18:56

Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ilk etapta çoğu aile ve akrabalardan oluşan 24 kişi gözaltına alınmıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat ile görüştü.

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21 Ağustos'ta kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'le ilgili soruşturma sürüyor.

21 Ağustos'ta kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'le ilgili soruşturma sürüyor.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından, konuyu başından beri takip eden Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat ile görüştü.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından, konuyu başından beri takip eden Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat ile görüştü.

Vedat Bahtiyar, kardeşi Nevzat'ın Salim Güran'ın kendisine 15.30-15.45 saatleri arası Narin'in cansız bedenini gömmesi için verdiğini, dere kenarına götürdüğü bedeni ilk etapta gömemediğini, ancak Salim Güran'ın kendisini takip ettiğini görünce gömmek zorunda kaldığını söylediğini açıkladı.

Vedat Bahtiyar, kardeşi Nevzat'ın Salim Güran'ın kendisine 15.30-15.45 saatleri arası Narin'in cansız bedenini gömmesi için verdiğini, dere kenarına götürdüğü bedeni ilk etapta gömemediğini, ancak Salim Güran'ın kendisini takip ettiğini görünce gömmek zorunda kaldığını söylediğini açıkladı.

Nevzat'ın abisine "Salim beni takip etmese orada vazgeçip karakola gidecektim. Sonra dere kenarında görünce tehdit meselesi burada çıktı" dediği öğrenildi.

Nevzat'ın abisine "Salim beni takip etmese orada vazgeçip karakola gidecektim. Sonra dere kenarında görünce tehdit meselesi burada çıktı" dediği öğrenildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın iddialarının yanı sıra, Narin'in amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA örneklerine rastlanan araçta üçüncü bir kişi daha olduğu söyleniyordu.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın iddialarının yanı sıra, Narin'in amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA örneklerine rastlanan araçta üçüncü bir kişi daha olduğu söyleniyordu.
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Muhabir Büşra Seyis'in aktardığına göre, tüm köyde arabada bulunan (üçüncü kişi) ve Nevzat'ın Narin'in cansız bedenini gömmesine yardım eden Salim Güran'ın oğlu Devran olduğu iddia ediliyor.

Muhabir Büşra Seyis'in aktardığına göre, tüm köyde arabada bulunan (üçüncü kişi) ve Nevzat'ın Narin'in cansız bedenini gömmesine yardım eden Salim Güran'ın oğlu Devran olduğu iddia ediliyor.

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