Didem Arslan, Narin'in Annesi ve Eltisinin Yalanını Ortaya Çıkardı!
Didem Arslan, Narin'in Annesi ve Eltisinin Yalanını Ortaya Çıkardı!
Narin Güran olayını kaybolduğu andan itibaren programında işleyen Didem Arslan, bugünki yayınında (11 Eylül) Narin'in annesi ve eltisi Maşallah'ın açıklamalarıyla itirafçı Nevzat'ın ifadesini karşılaştırarak büyük bir yalanı ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlerdir tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayını televizyon programında ele alan Didem Arslan, kayıp Narin'i bulabilmek için tüm aileyle görüşmeler yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin kaybolduğu andan itibaren olayların yaşandığı köyde ekibini bulunduran Arslan, yayın yasağının kalkmasının ardından olayı tekrardan ele alırken geçmiş röportajlarda ilginç bir detay fark etti.
Geçtiğimiz günlerde bir dere yatağında gömülmüş halde bulunan Narin'in öldürüldüğü ortaya çıkmış ve Narin'i gömmesi için amca Salim'den para teklifi aldığını itiraf eden Nevzat söyledikleriyle herkesi şoke etmişti.
İtirafçının söylemleri ve güvenlik kameralarına göre Narin'in 15 sularında eve gittiği ortaya çıkmış ve Nevzat, Salim'in Narin'i çuval içerisinde 15.30'da yok etmesi için kendisine teslim ettiğini açıklamıştı.
Narin'in annesinin röportajını yayına getiren Didem Arslan, annenin eltisi Maşallah'ın 17.40'te gördüğünü açıkladığı anları tekrar tekrar gösterdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın