Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar'ın İşi Zor: "Bir Gece Masalı" Reytinglerini İkiye Katladı!

Bahar'ın İşi Zor: "Bir Gece Masalı" Reytinglerini İkiye Katladı!

Bir Gece Masalı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 14:32

atv'nin yeni sezon için en iddialı dizilerinden Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytinglerini ikiye katlarken Salı akşamı Bahar'la yaşayacağı mücadelenin sinyallerini de vermiş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, dün akşam (10 Eylül Salı) 2. bölümüyle yayınlandı.

atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, dün akşam (10 Eylül Salı) 2. bölümüyle yayınlandı.

Dizilah, Bir Gece Masalı'nın 2. bölüm reyting oranlarını açıklayıp izleyicileri şoke ederken dizinin ikinci haftadan bu kadar radikal yükseliş yaşaması herkesi şaşırttı.

Dizilah, Bir Gece Masalı'nın 2. bölüm reyting oranlarını açıklayıp izleyicileri şoke ederken dizinin ikinci haftadan bu kadar radikal yükseliş yaşaması herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz sezondan beri Salı akşamlarının tartışmasız galibi Bahar'ın rakibi olan Bir Gece Masalı henüz sezon başlamadan bu oranları alarak Salı akşamı için iddiasını ortaya koydu.

Geçtiğimiz sezondan beri Salı akşamlarının tartışmasız galibi Bahar'ın rakibi olan Bir Gece Masalı henüz sezon başlamadan bu oranları alarak Salı akşamı için iddiasını ortaya koydu.

Bir Gece Masalı'nın akılalmaz reyting oranlarına gelen yorumları da aşağıya bırakıyoruz:

Bir Gece Masalı'nın akılalmaz reyting oranlarına gelen yorumları da aşağıya bırakıyoruz:

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın