Bahar'ın İşi Zor: "Bir Gece Masalı" Reytinglerini İkiye Katladı!
Bahar'ın İşi Zor: "Bir Gece Masalı" Reytinglerini İkiye Katladı!
atv'nin yeni sezon için en iddialı dizilerinden Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytinglerini ikiye katlarken Salı akşamı Bahar'la yaşayacağı mücadelenin sinyallerini de vermiş oldu.
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atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, dün akşam (10 Eylül Salı) 2. bölümüyle yayınlandı.
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Dizilah, Bir Gece Masalı'nın 2. bölüm reyting oranlarını açıklayıp izleyicileri şoke ederken dizinin ikinci haftadan bu kadar radikal yükseliş yaşaması herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz sezondan beri Salı akşamlarının tartışmasız galibi Bahar'ın rakibi olan Bir Gece Masalı henüz sezon başlamadan bu oranları alarak Salı akşamı için iddiasını ortaya koydu.
Bir Gece Masalı'nın akılalmaz reyting oranlarına gelen yorumları da aşağıya bırakıyoruz:
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