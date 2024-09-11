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Müge Anlı'ya Çıkan Jigolo, Evden Kaçan Karısını Sevgilisiyle Aramaya Geldi

Müge Anlı'ya Çıkan Jigolo, Evden Kaçan Karısını Sevgilisiyle Aramaya Geldi

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 11:41 Son Güncelleme: 11.09.2024 - 12:14

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine absürt bir olay yaşandı. Karısının evi terk ettiğini belirten Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le karısını aramaya canlı yayına çıkarken adamın sanal jigololuk yaptığı ortaya çıktı.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine absürt bir olay işleniyor.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine absürt bir olay işleniyor.

3 çocuğuyla evden kaçan eşi Leyla'yı aramak için canlı yayına gelen Abdülhalim, Müge Anlı'ya sevgilisi Seher'le gelmesiyle herkesi şaşırttı.

3 çocuğuyla evden kaçan eşi Leyla'yı aramak için canlı yayına gelen Abdülhalim, Müge Anlı'ya sevgilisi Seher'le gelmesiyle herkesi şaşırttı.

Sosyal medya üzerinden kadınlarla tanışıp buluştuğunu anlatan Abdülhalim, peynir, zeytin, yaprak ve para karşılığı kadınlarla vakit geçirdiğini anlatırken, yanında getirdiği Seher'den de para aldığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden kadınlarla tanışıp buluştuğunu anlatan Abdülhalim, peynir, zeytin, yaprak ve para karşılığı kadınlarla vakit geçirdiğini anlatırken, yanında getirdiği Seher'den de para aldığını açıkladı.

İş kolu olarak sanal jigololuk yapan Abdülhalim bu işi yaptığından karısının haberi olduğunun altını çizerken, Seher "Elimi sallasam ellisi Leyla, Abdülhalim'e mi kaldım" diyerek ikinci bir şok yaşattı.

İş kolu olarak sanal jigololuk yapan Abdülhalim bu işi yaptığından karısının haberi olduğunun altını çizerken, Seher "Elimi sallasam ellisi Leyla, Abdülhalim'e mi kaldım" diyerek ikinci bir şok yaşattı.

Sanal arkadaşı Seher'i eşiyle oturduğu eve getirmesinin ardından Leyla'nın kaçtığını belirten Abdülhalim'in karısı sonunda yayına bağlanırken, ikilinin sevgili olduklarını açıkladı.

Sanal arkadaşı Seher'i eşiyle oturduğu eve getirmesinin ardından Leyla'nın kaçtığını belirten Abdülhalim'in karısı sonunda yayına bağlanırken, ikilinin sevgili olduklarını açıkladı.
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Sosyal medyaya tövbe ettiğini anlatan Abdülhalim, Seher'in emekli aylığıyla geçinirken sosyal medyaya girmesini yasaklayan kişi de Seher çıktı.

Sosyal medyaya tövbe ettiğini anlatan Abdülhalim, Seher'in emekli aylığıyla geçinirken sosyal medyaya girmesini yasaklayan kişi de Seher çıktı.

Karısının eve dönmesini isteyen Abdülhalim sonrasında "Arabamı çaldı" diyerek suçlamalarda bulunurken ardından karısının sevgilisi olduğunu belirtti.

Karısının eve dönmesini isteyen Abdülhalim sonrasında "Arabamı çaldı" diyerek suçlamalarda bulunurken ardından karısının sevgilisi olduğunu belirtti.

Sevgilisi Abdülhalim için karısı Leyla'ya gel çağrısı yapan Seher tüm stüdyoyu şaşırtırken, ardından Abdülhalim ve Seher'in imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.

Sevgilisi Abdülhalim için karısı Leyla'ya gel çağrısı yapan Seher tüm stüdyoyu şaşırtırken, ardından Abdülhalim ve Seher'in imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.

İmam nikahlı eşi Abdülhalim için "Leylacığım, sanal arkadaşım seni geri istiyor" diyen Seher, Müge Anlı'yı iyice çileden çıkardı.

İmam nikahlı eşi Abdülhalim için "Leylacığım, sanal arkadaşım seni geri istiyor" diyen Seher, Müge Anlı'yı iyice çileden çıkardı.

Yayının devamında Abdülhalim, "Karımı boşayacağım, Seher'le evleneceğim ama Leyla, Seher'e 50 bin TL versin" diyerek resmen infial yarattı.

Yayının devamında Abdülhalim, "Karımı boşayacağım, Seher'le evleneceğim ama Leyla, Seher'e 50 bin TL versin" diyerek resmen infial yarattı.
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Seher'in Abdülhalim'le imam nikahı kıymak için 50 bin TL başlık parası verdiği ortaya çıkarken Seher, Abdülhalim tarafından kandırıldığını açıkladı.

Seher'in Abdülhalim'le imam nikahı kıymak için 50 bin TL başlık parası verdiği ortaya çıkarken Seher, Abdülhalim tarafından kandırıldığını açıkladı.

Abdülhalim, "Eşimi seviyorum" derken bir yandan da Leyla, Seher'e 50 bin TL verirse boşanır Seher'le evlenirim deyince kafalar daha da karıştı.

Abdülhalim, "Eşimi seviyorum" derken bir yandan da Leyla, Seher'e 50 bin TL verirse boşanır Seher'le evlenirim deyince kafalar daha da karıştı.

Abdülhalim ve Leyla'nın evine giren Seher, evde üç tane muska ve domuz yağı bulduğunu anlatırken, imam nikahlı eşi Abdülhalim'e resmi nikahlı eşi Leyla'nın büyü yaptığını anlattı.

Abdülhalim ve Leyla'nın evine giren Seher, evde üç tane muska ve domuz yağı bulduğunu anlatırken, imam nikahlı eşi Abdülhalim'e resmi nikahlı eşi Leyla'nın büyü yaptığını anlattı.

Seher, Abdülhalim'in hocalık işi olduğunu aktarırken Müge Anlı Abdülhalim ve Seher'in psikolojik destek alması gerektiğini belirtti.

Söz konusu olay sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu:

Söz konusu olay sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu:
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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