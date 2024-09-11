Müge Anlı'ya Çıkan Jigolo, Evden Kaçan Karısını Sevgilisiyle Aramaya Geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine absürt bir olay yaşandı. Karısının evi terk ettiğini belirten Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le karısını aramaya canlı yayına çıkarken adamın sanal jigololuk yaptığı ortaya çıktı.