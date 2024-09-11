Ortalık Karışacak: O Oyuncu, Yalı Çapkını Kadrosuna Giriyor!
Ortalık Karışacak: O Oyuncu, Yalı Çapkını Kadrosuna Giriyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Yalı Çapkını, 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken diziye dahil olan oyuncular heyecan yaratmaya başladı. Kadroya giren son oyuncu ise Mümtaz karakterini canlandıracak. Peki o oyuncu kim?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, 3. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
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2 yıllık zaman atlaması yaşanan dizide Seyran ve Ferit karakterlerin hayatına bambaşka isimler girerken, yeni senaryoyla beraber kadroda da değişiklikler yaşanıyor.
Yeni sezon fragmanında Seyran'ın hayatında gördüğümüz Sinan karakteri etken isimlerden biri olarak karşımıza çıkarken, dizinin kadrosuna Sinan'ın aile üyelerini canlandıracak oyuncular dahil oluyor.
Oyuncu Ahmet Saraçoğlu Yalı Çapkını kadrosuna dahil olurken Saraçoğlu, Sinan'ın amcası Mümtaz karakteriyle dizide yer alacak.
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