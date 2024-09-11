Görüş Bildir
Haberler
TV
Ortalık Karışacak: O Oyuncu, Yalı Çapkını Kadrosuna Giriyor!

Ortalık Karışacak: O Oyuncu, Yalı Çapkını Kadrosuna Giriyor!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 12:30

Yalı Çapkını, 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken diziye dahil olan oyuncular heyecan yaratmaya başladı. Kadroya giren son oyuncu ise Mümtaz karakterini canlandıracak. Peki o oyuncu kim?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, 3. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, 3. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

2 yıllık zaman atlaması yaşanan dizide Seyran ve Ferit karakterlerin hayatına bambaşka isimler girerken, yeni senaryoyla beraber kadroda da değişiklikler yaşanıyor.

2 yıllık zaman atlaması yaşanan dizide Seyran ve Ferit karakterlerin hayatına bambaşka isimler girerken, yeni senaryoyla beraber kadroda da değişiklikler yaşanıyor.

Yeni sezon fragmanında Seyran'ın hayatında gördüğümüz Sinan karakteri etken isimlerden biri olarak karşımıza çıkarken, dizinin kadrosuna Sinan'ın aile üyelerini canlandıracak oyuncular dahil oluyor.

Yeni sezon fragmanında Seyran'ın hayatında gördüğümüz Sinan karakteri etken isimlerden biri olarak karşımıza çıkarken, dizinin kadrosuna Sinan'ın aile üyelerini canlandıracak oyuncular dahil oluyor.

Oyuncu Ahmet Saraçoğlu Yalı Çapkını kadrosuna dahil olurken Saraçoğlu, Sinan'ın amcası Mümtaz karakteriyle dizide yer alacak.

Oyuncu Ahmet Saraçoğlu Yalı Çapkını kadrosuna dahil olurken Saraçoğlu, Sinan'ın amcası Mümtaz karakteriyle dizide yer alacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın