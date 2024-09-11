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Ayıp Ettiniz! MasterChef'te O Yarışmacılar Akın'ı Küçümsedi

Ayıp Ettiniz! MasterChef'te O Yarışmacılar Akın'ı Küçümsedi

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 10:48

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde baklava yapan yarışmacılardan Zübeyde mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım için Akın'ı seçti. Akın'ın kaptan olduğunu gören bazı yarışmacılar küçümseyici sözler edip kahkahalarla güldüler.

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için en iyi baklavayı yapmak için uğraştılar.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için en iyi baklavayı yapmak için uğraştılar.

Söz konusu gecede en iyi baklavayı Zübeyde yaparken kendisine rakip kaptan olarak Akın'ı seçti.

Söz konusu gecede en iyi baklavayı Zübeyde yaparken kendisine rakip kaptan olarak Akın'ı seçti.

Akın'ın takım seçmeleri yaptığı esnada tezgahlarında konuşan Emre, Nevzat ve Kaan kameralara takılırken, Emre'nin "Akın kaptan olunca bize soru soracak" demesine Nevzat ve Kaan kahkahalarla güldü.

Akın'ın takım seçmeleri yaptığı esnada tezgahlarında konuşan Emre, Nevzat ve Kaan kameralara takılırken, Emre'nin "Akın kaptan olunca bize soru soracak" demesine Nevzat ve Kaan kahkahalarla güldü.

Kaan "Bunu nasıl yapayım?" diyerek Akın'ın taklidini yaparak zorbalamayı sürdürürken, bunlardan haberi olmayan Akın, takımına Kaan ve Emre'yi aldı.

Kaan "Bunu nasıl yapayım?" diyerek Akın'ın taklidini yaparak zorbalamayı sürdürürken, bunlardan haberi olmayan Akın, takımına Kaan ve Emre'yi aldı.

İşte o anlar:

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