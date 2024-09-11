Ayıp Ettiniz! MasterChef'te O Yarışmacılar Akın'ı Küçümsedi

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde baklava yapan yarışmacılardan Zübeyde mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım için Akın'ı seçti. Akın'ın kaptan olduğunu gören bazı yarışmacılar küçümseyici sözler edip kahkahalarla güldüler.