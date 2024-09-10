Esra Erol, Muhabiri Caner'in Bebeğinin Cinsiyet Partisini Canlı Yayında Yaptı!
Esra Erol, Muhabiri Caner'in Bebeğinin Cinsiyet Partisini Canlı Yayında Yaptı!
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İzdivaç programı sunduğu dönemden beri Esra Erol'un yanında yer alan Caner Toygar, uzun süredir Esra Erol'da programında muhabir olarak çalışıyor.
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İzdivaç programında tanıştığı Berke ile talihsiz bir evlilik geçiren Caner, sonrasında hayatının aşkı Merve'yle tanışıp evlenirken çift bebek beklediklerini duyurmuştu.
Eşi Merve'yle iş yeri olan Esra Erol canlı yayınına katılan Caner'in programda olma sebebi bu defa farklı olurken Esra Erol genç çifte cinsiyet partisi sürprizi yaptı.
Caner ve Merve'nin bebeklerinin cinsiyeti için pasta kesilen canlı yayında çift kız bebekleri olacağını öğrenirken Esra Erol canlı yayınında duygulandıran anlar yaşandı.
Yayın sonunda gerçekleştirilen cinsiyet partisi sonrası Esra Erol genç çifti tebrik etti.
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