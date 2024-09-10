Esra Erol, Muhabiri Caner'in Bebeğinin Cinsiyet Partisini Canlı Yayında Yaptı!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabir olarak çalışan Caner Toygar eşiyle beraber dün (9 Eylül) canlı yayındaydı. Eşinin hamile olduğu bilinen Caner'in cinsiyet partisini Esra Erol canlı yayında yaptı.