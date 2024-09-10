Kızıl Goncalar'a Bomba İsim: Cüneyd'e Akıl Hocası "Lokman" Geliyor!
Kızıl Goncalar'a Bomba İsim: Cüneyd'e Akıl Hocası "Lokman" Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 30 Eylül'deki 2. sezon için hazırlıklara tam gaz devam ederken dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Cüneyd'in akıl hocası Lokman olarak kadroya giren isim dengeleri epey değiştirecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın televizyona bomba etkisi yaratan dizisi Kızıl Goncalar, 30 Eylül günü 2. sezonuyla ekranlara enfes bir geri dönüş yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman atlaması yaşanacak olan Kızıl Goncalar'da en çok sezon finalinde öğrendikleriyle adeta çıldıran Cüneyd'in akıbeti merak edilirken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar 2. sezonunda kadroya Cüneyd'le yolları kesişecek Lokman karakteri dahil olacak.
Emin Gürsoy'un canlandıracağı Lokman karakterinin Cüneyd'in akıl hocası olması beklenirken Lokman'ı 2. sezon 2. bölümde izleyeceğiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın