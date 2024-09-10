Kızıl Goncalar'a Bomba İsim: Cüneyd'e Akıl Hocası "Lokman" Geliyor!

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 30 Eylül'deki 2. sezon için hazırlıklara tam gaz devam ederken dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Cüneyd'in akıl hocası Lokman olarak kadroya giren isim dengeleri epey değiştirecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş