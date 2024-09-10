Kızıl Goncalar'ın Simsiyah Set Fotoğrafı "Vahit Sıkı Yönetim mi Getirdi?" Dedirtti!

NOW'ın son bombası Kızıl Goncalar televizyonda öyle bir ses getirdi ki Pazartesi akşamları yalnızca Cüneyd konuşur olduk. 2. sezonu için hazırlıklara başlanan Kızıl Goncalar'da oyuncular setten görseller paylaşırlarken sosyal medyaya düşen simsiyah fotoğraf 'Vahit sıkı yönetim getirmiş' dedirtti.