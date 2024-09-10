Kızıl Goncalar'ın Simsiyah Set Fotoğrafı "Vahit Sıkı Yönetim mi Getirdi?" Dedirtti!
Kızıl Goncalar'ın Simsiyah Set Fotoğrafı "Vahit Sıkı Yönetim mi Getirdi?" Dedirtti!
NOW'ın son bombası Kızıl Goncalar televizyonda öyle bir ses getirdi ki Pazartesi akşamları yalnızca Cüneyd konuşur olduk. 2. sezonu için hazırlıklara başlanan Kızıl Goncalar'da oyuncular setten görseller paylaşırlarken sosyal medyaya düşen simsiyah fotoğraf 'Vahit sıkı yönetim getirmiş' dedirtti.
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NOW'ın geçtiğimiz sezona damga vuran bomba dizisi Kızıl Goncalar, yayın hayatına başlar başlamaz hepimizi koltuklarımıza çivilemişti.
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Cesur hikayesi ve incelikli senaryosuyla Kızıl Goncalar kesinlikle Türk televizyon efsanesi haline gelmeye başlarken dizinin 2. sezonu için de hazırlıklar başlamış durumda.
Sezon finalinde babası Vahit'ten acı gerçekler öğrenen Cüneyd'in yeni sezonda ne halde olacağı merak konusu olurken, intikam için dönen Vahit'in dergahın başına geçmesi an meselesiydi.
2. sezon çekimleri için bir araya gelen oyuncuların simsiyah set fotoğrafı paylaşması "Vahit başa geçmiş" dedirtirken, o fotoğraf için gelen tepkiler zor bir sezonla karşı karşıya kalacağımızın sinyallerini verdi.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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