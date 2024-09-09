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Zorunlu İzne Çıkarılmasının Ardından NOW TV'den Ayrılan Gülbin Tosun'un Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

Zorunlu İzne Çıkarılmasının Ardından NOW TV'den Ayrılan Gülbin Tosun'un Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 23:59

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un NOW TV'den ayrıldığını açıklamasının ardından yerine gelecek isim belli oldu.

Kaynak: T24

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/gulbin-tosun...
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NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un, Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarına yönelik açıklamasına verdiği tepki sonrası 27 gün zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilmişti.

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un, Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarına yönelik açıklamasına verdiği tepki sonrası 27 gün zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilmişti.

Mansur Yavaş tarafından reddedilen bu iddialara rağmen Gülbin Tosun, "zorunlu izne çıkarıldığı" açıklamasını kendisi yapmıştı.

Mansur Yavaş tarafından reddedilen bu iddialara rağmen Gülbin Tosun, "zorunlu izne çıkarıldığı" açıklamasını kendisi yapmıştı.

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Daha önce yaptığı paylaşımla "Hayvan haklarından bir adım geri yok" diyen Gülbin Tosun, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla NOW TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

Daha önce yaptığı paylaşımla "Hayvan haklarından bir adım geri yok" diyen Gülbin Tosun, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla NOW TV'den ayrıldığını duyurmuştu.
twitter.com

Tüm detayları buradan okuyabilirsiniz:

Pazar günleri NOW TV'de Benden Söylemesi programını sunan Ozan Gündoğdu, Gülbin Tosun'un yerine Ana Haber Bülteni'ni sunacağını açıkladı.

Pazar günleri NOW TV'de Benden Söylemesi programını sunan Ozan Gündoğdu, Gülbin Tosun'un yerine Ana Haber Bülteni'ni sunacağını açıkladı.
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Açıklamasını buradan okuyabilirsiniz:

Açıklamasını buradan okuyabilirsiniz:

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