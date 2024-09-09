Zorunlu İzne Çıkarılmasının Ardından NOW TV'den Ayrılan Gülbin Tosun'un Yerine Gelecek İsim Belli Oldu
Zorunlu İzne Çıkarılmasının Ardından NOW TV'den Ayrılan Gülbin Tosun'un Yerine Gelecek İsim Belli Oldu
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/gulbin-tosun...
NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un NOW TV'den ayrıldığını açıklamasının ardından yerine gelecek isim belli oldu.
Kaynak: T24
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NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un, Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarına yönelik açıklamasına verdiği tepki sonrası 27 gün zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilmişti.
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Mansur Yavaş tarafından reddedilen bu iddialara rağmen Gülbin Tosun, "zorunlu izne çıkarıldığı" açıklamasını kendisi yapmıştı.
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Daha önce yaptığı paylaşımla "Hayvan haklarından bir adım geri yok" diyen Gülbin Tosun, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla NOW TV'den ayrıldığını duyurmuştu.
Pazar günleri NOW TV'de Benden Söylemesi programını sunan Ozan Gündoğdu, Gülbin Tosun'un yerine Ana Haber Bülteni'ni sunacağını açıkladı.
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Açıklamasını buradan okuyabilirsiniz:
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