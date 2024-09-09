Sokak Hayvanlarına Tepki Göstermişti: Gülbin Tosun NOW TV'den Ayrıldığını Açıkladı!
Sokak Hayvanlarına Tepki Göstermişti: Gülbin Tosun NOW TV'den Ayrıldığını Açıkladı!
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NOW TV'nin ana haber sunucusu olan Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarına dair yaptığı açıklamalara verdiği tepki sonrasında 27 gün önce zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilmişti ama Mansur Yavaş bu iddiaları reddetmişti.
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Sokak hayvanları yasasına tepki olarak sosyal medya hesabında yaptığı sert yorumlarla dikkat çeken Gülbin Tosun, NOW'ın kendisini zorunlu izne çıkardığını açıklamıştı.
"Hayvan haklarından 1 adım geri yok" yazan Tosun, henüz çıkışının verilmediğini de belirtmişti.
Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla NOW TV ile olan iş ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.
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Tosun, "15 yıldan fazla bir süredir birlikte çalıştığım Now(Fox) ile artık ayrı yolları seçme kararı aldık. Tüm izleyicilerime ve beni takip edenlere kalpten teşekkürlerimi sunarım, sizin desteğiniz benim için çok değerliydi. Profesyonel hayatımın yarısını bu kanalda geçirdim ve bu süre zarfında her zaman yanımda olan @dogansenturk'e özel bir teşekkür borçluyum" ifadelerini kullandı.
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