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NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun Zorunlu İzne Çıkarıldı!

NOW Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun Zorunlu İzne Çıkarıldı!

sokak köpekleri Now TV
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 22:29

Sıkı bir hayvan hakları savunucusu olan Gülbin Tosun, ana haber spikeri olduğu NOW TV'de zorunlu izne çıkarıldığını açıkladı. 'Hayvan haklarından 1 adım geri yok' yazan Tosun'un yaşadıkları gündem oldu.

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2009 yılından beri FOX/NOW ekranlarında çalışan spiker Gülbin Tosun, uzun süredir kanalın ana haber spikerliğini üstleniyor.

2009 yılından beri FOX/NOW ekranlarında çalışan spiker Gülbin Tosun, uzun süredir kanalın ana haber spikerliğini üstleniyor.

Dobra yorumculuğuyla beğenilen Gülbin Tosun sosyal medyada hayvan hakları konusunda sıkı bir savunucu olurken, bu konu yüzünden işten uzaklaştırıldı.

Dobra yorumculuğuyla beğenilen Gülbin Tosun sosyal medyada hayvan hakları konusunda sıkı bir savunucu olurken, bu konu yüzünden işten uzaklaştırıldı.

Son çıkan sokak hayvanları yasasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı cesur yorumlarla dikkat çeken Gülbin Tosun, NOW'ın kendisini zorunlu izne çıkardığını açıkladı.

Son çıkan sokak hayvanları yasasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı cesur yorumlarla dikkat çeken Gülbin Tosun, NOW'ın kendisini zorunlu izne çıkardığını açıkladı.

"Hayvan haklarından 1 adım geri yok" yazan Tosun, ayrıca henüz çıkışının verilmediğini belirtti.

"Hayvan haklarından 1 adım geri yok" yazan Tosun, ayrıca henüz çıkışının verilmediğini belirtti.

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