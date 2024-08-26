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Yağmur Tanrısevsin, Yıllar Sonra Güneş'i Beklerken İtirafıyla Şaşırttı!

Yağmur Tanrısevsin, Yıllar Sonra Güneş'i Beklerken İtirafıyla Şaşırttı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 20:41

Güneş'i Beklerken dizisindeki Melis karakteriyle tanıdığımız Yağmur Tanrısevsin, GQ dergisine efsane yaz dizisi hakkında bomba itiraflarda bulundu.

KAYNAK: GQ

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Kanal D'nin bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren enfes projesi Güneş'i Beklerken o yıl hayatımızın tam merkezine oturmuştu.

Kanal D'nin bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren enfes projesi Güneş'i Beklerken o yıl hayatımızın tam merkezine oturmuştu.

Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, İsmail Ege Şaşmaz ve Yağmur Tanrısevsin gibi yetenekleri tanıdığımız dizi epey yankı uyandırırken, dizinin Melis'i Tanrısevsin'den tam 10 yıl sonra itiraflar geldi.

Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, İsmail Ege Şaşmaz ve Yağmur Tanrısevsin gibi yetenekleri tanıdığımız dizi epey yankı uyandırırken, dizinin Melis'i Tanrısevsin'den tam 10 yıl sonra itiraflar geldi.

GQ dergisinin kapağına konuk olan Yağmur Tanrısevsin sevilen dizi hakkında itiraflarda bulunurken, karakteri Melis'ten bahsetmeden de geçmedi.

GQ dergisinin kapağına konuk olan Yağmur Tanrısevsin sevilen dizi hakkında itiraflarda bulunurken, karakteri Melis'ten bahsetmeden de geçmedi.

"Güneşi Beklerken projesinde Melis karakterinin hayatımda farklı bir yeri olmuştu. Travmaları olan bir karakterdi ve benim için her bölüm sürprizlerle doluydu."

"Güneşi Beklerken projesinde Melis karakterinin hayatımda farklı bir yeri olmuştu. Travmaları olan bir karakterdi ve benim için her bölüm sürprizlerle doluydu."

"Problemli bir karakteri canlandırırken yaptığı kötü davranışlara rağmen o karakterle empati kurulması ve karakterin yaptıklarının anlaşılması hatta sevilmesi benim için çok önemliydi."

"Problemli bir karakteri canlandırırken yaptığı kötü davranışlara rağmen o karakterle empati kurulması ve karakterin yaptıklarının anlaşılması hatta sevilmesi benim için çok önemliydi."

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