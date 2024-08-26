Şoke Eden Olay: Didem Arslan'ın Muhabiri Canlı Yayında Saldırıya Uğradı!
Şoke Eden Olay: Didem Arslan'ın Muhabiri Canlı Yayında Saldırıya Uğradı!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programında kıştan beri işlenen Şükür Türkan olayı yeni sezonda da devam ederken, Şükür'ün babası Mustafa canlı yayında muhabire saldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Şubat ayından beri Didem Arslan'la Vazgeçme'de işlenen Şükür Türkan'ın kaybolması olayı hala bir çözüme ulaşabilmiş değilken, Didem Arslan yeni sezonda bu konuyu tekrardan ele aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 yaşındaki Şükür'ü eşi Mustafa'nın taciz ettiği ve hamile bıraktığını belirten annenin iddiaları tüm Türkiye'yi sarsarken, Şükür'ün son olarak babasıyla görülmesi olayı daha da çıkmaza sürüklemişti.
Didem Arslan, Şükür'ün kaybolmasını "cinayet vakası" olarak ele almaya karar verirken, yeni sezonda şüpheli baba Mustafa'yla röportaj yapmaya giden muhabir neye uğradığını şaşırdı.
Didem Arslan'ın muhabiri Yasemin, Mustafa'nın saldırısına maruz kalırken bağırışlar içinde kolundan tutup resmen fırlatıldı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın