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Ortalık Karıştı: Yabani'nin Başrolünün Diziden Ayrıldığı İddia Edildi!

Ortalık Karıştı: Yabani'nin Başrolünün Diziden Ayrıldığı İddia Edildi!

Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 17:14

NOW'ın sevilen dizisi Yabani'nin çekimleri henüz başlarken, 2. sezon için bomba bir iddia ortaya atıldı. 2. sezonu haftalar sonra yayınlanacak dizinin başrolünün kadrodan ayrıldığı iddia edildi.

KAYNAK: Deniz Tural

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Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı Yabani, NOW'ın en popüler dizileri arasında yer alıyor.

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı Yabani, NOW'ın en popüler dizileri arasında yer alıyor.

Sosyal medyada inanılmaz bir hayran kitlesi bulunan dizi yoğun ısrarlarla 2. sezon için kolları sıvarken, yayınlanmasına haftalar kala beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada inanılmaz bir hayran kitlesi bulunan dizi yoğun ısrarlarla 2. sezon için kolları sıvarken, yayınlanmasına haftalar kala beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Deniz Tural'ın paylaşımına göre dizinin başrolü Simay Barlas, Yabani kadrosundan ayrıldı.

Deniz Tural'ın paylaşımına göre dizinin başrolü Simay Barlas, Yabani kadrosundan ayrıldı.

Konu hakkında henüz net bir açıklama gelmezken, dizi fanlarının başrol çift Rüya ve Yaman yerine yan rol çift Asi ve Alaz'ı daha çok sevmeleriyle Barlas'ın sahne sayısının düştüğü ve bu nedenle bu kararı aldığı iddialar arasında.

Konu hakkında henüz net bir açıklama gelmezken, dizi fanlarının başrol çift Rüya ve Yaman yerine yan rol çift Asi ve Alaz'ı daha çok sevmeleriyle Barlas'ın sahne sayısının düştüğü ve bu nedenle bu kararı aldığı iddialar arasında.
twitter.com

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