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Bir Vatandaş Kurtlar Vadisi'ndeki Tombalacı Mehmet'e Benzeyen Bebeğini Paylaştı!

Bir Vatandaş Kurtlar Vadisi'ndeki Tombalacı Mehmet'e Benzeyen Bebeğini Paylaştı!

Kurtlar Vadisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 15:06 Son Güncelleme: 26.08.2024 - 15:20

Kurtlar Vadisi'ndeki Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebeğini paylaşan vatandaş sosyal medyada gündem oldu. Bebek ile karakterin benzerliğine güldüren yorumlar geldi.

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Hamileyken neye çok bakarsanız bebeğiniz ona benzer, efsanesi doğru çıktı.

Hamileyken neye çok bakarsanız bebeğiniz ona benzer, efsanesi doğru çıktı.

Bir vatandaş "Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim, şimdi bebeğim Tombalacı Mehmet'e benziyor" notuyla bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

Bir vatandaş "Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim, şimdi bebeğim Tombalacı Mehmet'e benziyor" notuyla bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

Miniğin efsane Kurtlar Vadisi karakterine benzerliği şok etti. Aralarındaki benzerlik sosyal medyada güldüren yorumlara neden oldu.

Miniğin efsane Kurtlar Vadisi karakterine benzerliği şok etti. Aralarındaki benzerlik sosyal medyada güldüren yorumlara neden oldu.

İşte o benzerliği ortaya koyan fotoğraf:

İşte o benzerliği ortaya koyan fotoğraf:

Sosyal medyadan gelen yorumlar...

Sosyal medyadan gelen yorumlar...
twitter.com
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twitter.com
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rahmetli haldun boysan'a da allahtan rahmet dileyelim bu vesileyle. covidden korktuğu için hastaneye kalp pilini değiştirmeye gidememiş ve kalp krizi geçirmi... Devamını Gör

Murat Topcuoğlu

hakkaten benziyo 😁