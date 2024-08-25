"Şu Üç Erkekten Uzak Durun!" Esra Ezmeci'den Kadınlara Nokta Atışı İlişki Tavsiyesi!
"Şu Üç Erkekten Uzak Durun!" Esra Ezmeci'den Kadınlara Nokta Atışı İlişki Tavsiyesi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9nc3-XoPS7/
Televizyon ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kadınlara ilişki tavsiyesi verdi. Üç tip kişilik sayan Ezmeci, 'Bu erkeklerden uzak durun.' dedi.
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Tanınmış Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, televizyon ekranlarında olduğu kadar sosyal medya platformlarında da etkin bir şekilde yer alıyor.
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Instagram üzerinde aktif bir profil sahibi olan Ezmeci, takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor ve çeşitli konular hakkında bilgi paylaşıyor.
Takipçileri tarafından sorulan sorular ve yapılan itiraflar arasında oldukça dikkat çekici olanlar bulunuyor.
Ancak bu sefer Ezmeci, onlar sormadan kadın danışanlarına özel bir mesaj iletti.
Kadınlara, genellikle karşılaşamayacakları bir tür ilişki tavsiyesinde bulunan Ezmeci, kaçınılması gereken üç erkek tipi belirledi ve kadınlara bu tiplerden uzak durmalarını önerdi.
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İşte o paylaşımından bir kesit:
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