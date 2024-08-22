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"Elensin!": MasterChef'te Ayşe'nin Yaptığı Yemekler İzleyenlerden Tepki Aldı!

"Elensin!": MasterChef'te Ayşe'nin Yaptığı Yemekler İzleyenlerden Tepki Aldı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 12:06

MasterChef'te dün akşam Ayşe'nin tabağını beğenmeyen izleyiciler sosyal medyada tepki gösterdi: 'Elenmeli!'

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MasterChef'in üçüncü haftasında dün akşam yayınlanan bölümde Ayşe'nin tabağı gündem oldu.

MasterChef'in üçüncü haftasında dün akşam yayınlanan bölümde Ayşe'nin tabağı gündem oldu.

Daha önce de et pişirmek konusunda başarısız olduğunu söyleyen izleyiciler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Daha önce de et pişirmek konusunda başarısız olduğunu söyleyen izleyiciler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ayşe'nin performansını kötü bulanlar sosyal medyadan Ayşe'nin diğer yarışmacılara göre elenmesi gerektiğini yazdı.

Ayşe'nin performansını kötü bulanlar sosyal medyadan Ayşe'nin diğer yarışmacılara göre elenmesi gerektiğini yazdı.

Ayşe'nin dün akşamki tabağı buydu👇🏻

Ayşe'nin dün akşamki tabağı buydu👇🏻
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Siz ne düşünüyorsunuz? Ayşe kalmalı mı, gitmeli mi? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Ayşe kalmalı mı, gitmeli mi? Yorumlarda buluşalım...

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