"Haksızlık!": MasterChef'te Nevzat'ın Potaya Girmesine İzleyici Sert Çıktı!
"Haksızlık!": MasterChef'te Nevzat'ın Potaya Girmesine İzleyici Sert Çıktı!
MasterChef'te dün akşam kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımda ise Nevzat potaya girdi. İzleyenler duruma tepki gösterdi.
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MasterChef Türkiye'de bu hafta kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Kazanan ise kırmızılar oldu.
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Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kırmızı takım 4, mavi takım ise 3 tabak kazandı. Dokunulmazlığı ise Onur aldı.
Mavi takımda Onur, Ümmühan'ı eleme potasına gönderdi. İkinci eleme adayını belirlemek için sırasıyla oy veren yarışmacılar Nevzat'ı seçince ortalık karıştı.
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