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"Haksızlık!": MasterChef'te Nevzat'ın Potaya Girmesine İzleyici Sert Çıktı!

"Haksızlık!": MasterChef'te Nevzat'ın Potaya Girmesine İzleyici Sert Çıktı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 14:37

MasterChef'te dün akşam kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımda ise Nevzat potaya girdi. İzleyenler duruma tepki gösterdi.

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MasterChef Türkiye'de bu hafta kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Kazanan ise kırmızılar oldu.

MasterChef Türkiye'de bu hafta kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Kazanan ise kırmızılar oldu.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kırmızı takım 4, mavi takım ise 3 tabak kazandı. Dokunulmazlığı ise Onur aldı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kırmızı takım 4, mavi takım ise 3 tabak kazandı. Dokunulmazlığı ise Onur aldı.

Mavi takımda Onur, Ümmühan'ı eleme potasına gönderdi. İkinci eleme adayını belirlemek için sırasıyla oy veren yarışmacılar Nevzat'ı seçince ortalık karıştı.

Mavi takımda Onur, Ümmühan'ı eleme potasına gönderdi. İkinci eleme adayını belirlemek için sırasıyla oy veren yarışmacılar Nevzat'ı seçince ortalık karıştı.

İşte izleyiciden gelen tepkiler...

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