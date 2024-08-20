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MasterChef'in İstatistiksel Olarak En Başarılı Yarışmacısı Belli Oldu!

MasterChef'in İstatistiksel Olarak En Başarılı Yarışmacısı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 13:10

MasterChef yarışmasında üçüncü haftaya girmiş bulunuyoruz. MasterChef'te istatistiksel olarak performansı en başarılı olan yarışmacı belli oldu.

Kaynak: https://x.com/masterbilgi_/status/182...
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MasterChef'in üçüncü haftasına Serhat ve Deniz olmadan giriyoruz. Bu hafta yedeklerden giren yarışmacı ise Şirin oldu.

MasterChef'in üçüncü haftasına Serhat ve Deniz olmadan giriyoruz. Bu hafta yedeklerden giren yarışmacı ise Şirin oldu.

Elenen isimlerin de ardından her yarışmada olduğu gibi MasterChef'te de istatistiksel olarak yarışmacıların listesi tutuluyor.

Elenen isimlerin de ardından her yarışmada olduğu gibi MasterChef'te de istatistiksel olarak yarışmacıların listesi tutuluyor.

Şimdiye dek yarışmacılar arasında en yüksek performansı göstererek birinci olan yarışmacı belli oldu.

Şimdiye dek yarışmacılar arasında en yüksek performansı göstererek birinci olan yarışmacı belli oldu.

MasterChef Ayşe tüm yarışmacılar arasında yüzde yüzlük bir performans göstererek birinciliği yakaladı. Tebrikler Ayşe!

MasterChef Ayşe tüm yarışmacılar arasında yüzde yüzlük bir performans göstererek birinciliği yakaladı. Tebrikler Ayşe!

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