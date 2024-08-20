MasterChef'in İstatistiksel Olarak En Başarılı Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef'in İstatistiksel Olarak En Başarılı Yarışmacısı Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/masterbilgi_/status/182...
MasterChef yarışmasında üçüncü haftaya girmiş bulunuyoruz. MasterChef'te istatistiksel olarak performansı en başarılı olan yarışmacı belli oldu.
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MasterChef'in üçüncü haftasına Serhat ve Deniz olmadan giriyoruz. Bu hafta yedeklerden giren yarışmacı ise Şirin oldu.
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Elenen isimlerin de ardından her yarışmada olduğu gibi MasterChef'te de istatistiksel olarak yarışmacıların listesi tutuluyor.
Şimdiye dek yarışmacılar arasında en yüksek performansı göstererek birinci olan yarışmacı belli oldu.
MasterChef Ayşe tüm yarışmacılar arasında yüzde yüzlük bir performans göstererek birinciliği yakaladı. Tebrikler Ayşe!
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