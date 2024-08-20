MasterChef'in Takım Kaptanları Onur ve Beyza'dan İlk Paylaşım Geldi!
MasterChef'in Takım Kaptanları Onur ve Beyza'dan İlk Paylaşım Geldi!
MasterChef'in üçüncü hafta takım kaptanları dün akşam belirlendi. Mavi takım kaptanı olan Onur, karşısına Beyza'yı aldı. İkiliden çekim sonrası sosyal medya paylaşımı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef yarışmasının yeni sezonunda heyecan dorukta. Üçüncü haftaya giriş yapan yarışmacılar arasında Deniz'in elenmesi herkesi şaşırtmıştı. Ancak yarışın yeni bölümünde yedeklerden Şirin'in katılımıyla rekabet daha da kızıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hafta yarışmacılar arasından takım kaptanları belirlendi ve yarışmacılar, en iyi simiti yapma göreviyle karşı karşıya kaldılar.
Bu zorlu görevin sonunda, en iyi simiti yapmayı başaran yarışmacı Onur oldu. Onur, bu başarısının ardından karşısına Beyza'yı seçti. Yeni haftada Onur, mavi takımın kaptanı olarak görev yaparken, Beyza da kırmızı takımın liderliğini üstlenecek.
Onur'un Beyza'ya önlüğü giydirirkenki heyecanı da izleyicinin gözünden kaçmadı. Sevilen ikili çekimlerin ardından sosyal medyada fotoğraf paylaştı.
Onur'un "Başarılar Beyza" notuyla paylaştığı o fotoğraf:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın