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MasterChef'te Beyza'yı Karşısında Görünce Eli Ayağına Dolanan Onur İzleyicilerin Diline Düştü!

MasterChef'te Beyza'yı Karşısında Görünce Eli Ayağına Dolanan Onur İzleyicilerin Diline Düştü!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 09:45

MasterChef'te son Mavi takım kaptanı Onur olurken, kendisine rakip olarak Beyza'yı seçti. Beyza'nın Kırmızı takım önlüğünü giydirirken eli ayağına dolanan Onur, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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MasterChef Türkiye başlar başlamaz izleyiciler beğendikleri yarışmacıları yakıştırmaya başladılar. Bunların en başında ise Onur ve Beyza geliyor.

MasterChef Türkiye başlar başlamaz izleyiciler beğendikleri yarışmacıları yakıştırmaya başladılar. Bunların en başında ise Onur ve Beyza geliyor.

İkilinin birbirine olan tavrı izleyiciler tarafından sosyal medyada sık sık gündem olurken, son bölümde Beyza ve Onur arasında güldüren anlar yaşandı.

İkilinin birbirine olan tavrı izleyiciler tarafından sosyal medyada sık sık gündem olurken, son bölümde Beyza ve Onur arasında güldüren anlar yaşandı.

En iyi simiti yaparak Mavi takım kaptanı seçilen Onur, kendisine rakip olarak Beyza'yı seçerken, Beyza'nın önlüğünü bir türlü takamaması gündem oldu.

En iyi simiti yaparak Mavi takım kaptanı seçilen Onur, kendisine rakip olarak Beyza'yı seçerken, Beyza'nın önlüğünü bir türlü takamaması gündem oldu.

Beyza yerine Şirin'in önlüğünü alan ve "Çok heyecan yaptım Beyza'yı karşımda görünce" diyen Onur, haliyle izleyicilerin diline tekrardan düştü.

Beyza yerine Şirin'in önlüğünü alan ve "Çok heyecan yaptım Beyza'yı karşımda görünce" diyen Onur, haliyle izleyicilerin diline tekrardan düştü.

İşte o anlar:

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