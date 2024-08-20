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Taro Emir, Yalı Çapkını'ndan Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

Taro Emir, Yalı Çapkını'ndan Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 08:41

Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisine Halis Ağa'nın torunu Kaya olarak dahil olan Taro Emir'in dizinin 3. sezonunda yer almayacağı duyuruldu. Taro Emir diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz sezonun en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Binnur Kaya ve Taro Emir'in kadroya girmesi olmuştu.

Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz sezonun en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Binnur Kaya ve Taro Emir'in kadroya girmesi olmuştu.

Binnur Kaya'nın 2. sezon sonunda kadrodan ayrılmasına rağmen Taro Emir'in Kaya rolüne hayat vermeye devam etmesi hayranları sevindirirken, 3. sezon hazırlıklarına başlayan dizi hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Binnur Kaya'nın 2. sezon sonunda kadrodan ayrılmasına rağmen Taro Emir'in Kaya rolüne hayat vermeye devam etmesi hayranları sevindirirken, 3. sezon hazırlıklarına başlayan dizi hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Taro Emir'in, Yalı Çapkını kadrosundan çıktığı ve 3. sezonda yer almayacağı ortaya çıkarken, Taro Emir'den bu konu hakkında ilk açıklama geldi.

Taro Emir'in, Yalı Çapkını kadrosundan çıktığı ve 3. sezonda yer almayacağı ortaya çıkarken, Taro Emir'den bu konu hakkında ilk açıklama geldi.

Dizideki partneri Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününe katılan Taro Emir, Yalı Çapkını'ndan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Dizideki partneri Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününe katılan Taro Emir, Yalı Çapkını'ndan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

İşte o anlar:

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