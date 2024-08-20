Taro Emir, Yalı Çapkını'ndan Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisine Halis Ağa'nın torunu Kaya olarak dahil olan Taro Emir'in dizinin 3. sezonunda yer almayacağı duyuruldu. Taro Emir diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

KAYNAK: 2. Sayfa