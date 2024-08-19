Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Yeni Sezonun Bomba Dizisinde Başrolü Kaptı!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Yeni Sezonun Bomba Dizisinde Başrolü Kaptı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışı ile hepimizi üzen Müjde Uzman yeni sezonda Bahar'ın avukatı Bennu Yıldırımlar ile başrolde oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alev'in yeni adresi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiren Müjde Uzman'dan güzel haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzman yeni sezonda efsane bir iş ile karşımıza çıkacak. Daha önce haberini verdiğimiz üç kadının başrolünde olduğu bir drama dizisine dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzman yeni dönemin iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrol oynayacak.
Hem de Bahar'da izlemelere doyamadığımız Bennu Yıldırımlar ve Melisa Şenolsun’la birlikte! Yıldırımlar dizide Güner, Şenolsun Naz ve Uzman Gaye karakterine hayat verecek.
NOW Tv'de yayınlanacak dizi için şimdiden heyecanlıyız! Eylül çabuk gel!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın