"Kararsızlığı Herkesi Çıldırttı!" Devrim Özkan Deha Dizisinden Neden Çıkarıldı?
"Kararsızlığı Herkesi Çıldırttı!" Devrim Özkan Deha Dizisinden Neden Çıkarıldı?
Kaynak: https://x.com/Diziler_com/status/1825...
Yeni sezon televizyon dünyasının büyük şoku Devrim Özkan'ın Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı Deha'nın kadrosundan çıkarılması oldu. Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, oyuncunun diziden neden çıkarıldığı ile ilgili iddia ortaya çıktı.
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Yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelecek Deha dizisi için önce başrol Devrim Özkan olmuştu. Güzel oyuncu Aras Bulut İynemli ile oynayacaktı.
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Ancak ani bir kararla Özkan'ın kadrodan çıkarıldığı bilgisi geldi. 'Esme' karakteri daha sonra Ahsen Eroğlu'na verildi.
Yetmedi, bu kez de Melis Sezen başrol oldu. Dizinin yapımcısı Ay Yapım'a dönen meraklı gözler sebep aradı ancak bir süredir ortalık sessizdi.
Devrim Özkan’ın Deha dizisinde neden rol almadığına dair iddialar bugün ayyuka çıktı. Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşması beklenen Devrim Özkan’ın kararsızlığı yapım ekibini oldukça zor durumda bırakmış.
Özkan’ın, senaryodaki karakterinin değişmesine tepki gösterdiği iddia edildi. Bu nedenle oyuncu rolü oynayıp oynamayacağına bir türlü karar verememiş.
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Ardından da yapım ekibiyle sorun yaşamış. Tüm bunlar neticesinde ise yapım ekibi son çare olarak başrolü Melis Sezen’e devretme kararı almış.
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