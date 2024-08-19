"Kararsızlığı Herkesi Çıldırttı!" Devrim Özkan Deha Dizisinden Neden Çıkarıldı?

Yeni sezon televizyon dünyasının büyük şoku Devrim Özkan'ın Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı Deha'nın kadrosundan çıkarılması oldu. Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, oyuncunun diziden neden çıkarıldığı ile ilgili iddia ortaya çıktı.