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Sadakatsiz'den Sonra Ekranlarda Yine Fırtınalar Esecek! Cansu Dere'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!

Sadakatsiz'den Sonra Ekranlarda Yine Fırtınalar Esecek! Cansu Dere'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 12:44

Uzun süre ekranlarda Sadakatsiz rüzgarı esmişti. Cansu Dere, yeni dizisi ile anlaşılan yeni bir fırtına daha başlatıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu efsane bir dizi ile dönüyor.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Bir süredir ekranlarda göremediğimiz Cansu Dere, heyecan verici bir dizi ile dönüyor.

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz Cansu Dere, heyecan verici bir dizi ile dönüyor.

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne ve Sadakatsiz gibi popüler ve başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu bu kez yine herkesi ekranlara kilitleyecek.

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne ve Sadakatsiz gibi popüler ve başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu bu kez yine herkesi ekranlara kilitleyecek.

Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından, Dere'nin önüne birçok iddialı proje konuldu. Ancak hangi projede yer alacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.

Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından, Dere'nin önüne birçok iddialı proje konuldu. Ancak hangi projede yer alacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere, onlarca teklif arasından seçimini yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere, onlarca teklif arasından seçimini yaptı.

Yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstleneceği ve Limon Yapım tarafından hayata geçirilecek olan "Körebe" dizisinde rol alacak. Dizi, güçlü bir kadın dramasını konu alıyor.

Yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstleneceği ve Limon Yapım tarafından hayata geçirilecek olan "Körebe" dizisinde rol alacak. Dizi, güçlü bir kadın dramasını konu alıyor.

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