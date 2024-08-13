Barış Arduç Övmelere Doyamamıştı! Hande Erçel Rüzgara Bırak Filmiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Barış Arduç Övmelere Doyamamıştı! Hande Erçel Rüzgara Bırak Filmiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmi tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşını övmelere doyamayan Barış Arduç'un ardından Hande Erçel de film ile ilgili konuştu.
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Yılın en çok beklenen yapımlarından biri olan "Rüzgara Bırak" filmi nihayet çekimlerini tamamladı. Film, Hande Erçel ve Barış Arduç gibi iki ünlü oyuncuyu bir araya getirerek izleyicilere görsel bir ziyafet sunacak.
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"Rüzgara Bırak", çocukluklarından itibaren tanışan ve yıllar sonra tekrar bir araya gelen Aslı ve Ege'nin hikayesini anlatıyor. Filmin hikayesi ise Çeşme'nin büyüleyici atmosferinde geçiyor.
Filmin çekimlerinde birçok etkileyici sahnenin olduğu söylentiler arasındaydı. Barış Arduç çekimlerin ardından partneri Hande Erçel hakkında konuşmuş ve övmelere doyamamıştı.
Hande Erçel de birkaç gün sonra film hakkında ilk açıklamalarını yaptı. Erçel, "Çok güzel bir film geliyor. Herkes tekrar 'Yaz gelsin' diyecek" dedi. Yeni projeler var mı, sorusuna da yanıt veren Erçel, Arduç'un övgülerine "Ne söylediyse aynısı" demekle yetindi.
İşte o röportaj:
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