Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan İlk Kez Duyacağınız Set Anısı!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan İlk Kez Duyacağınız Set Anısı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=l7rXc...
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Başak Sucuka ile röportajında ilk kez duyacağınız set anılarını anlattı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakteri ile tanınan Sıla Türkoğlu Givin Talks programına konuk oldu.
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Başak Sucuka'ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Kızılcık Şerbeti ile ilgili de konuştu.
Sette yaşananlardan bahseden Türkoğlu, Doğa karakterini canlandırdığı süre boyunca ekipten güzel tepkiler aldığını söyledi.
"Nasıl hissedersem öyle oynuyorum ve bu çok beğeniliyor" diyen Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeninden de olumlu tepkiler aldığını belirtti.
Yönetmeninden "Sen doğru yoldasın" diye övgü aldığını belirten Türkoğlu, Settar Tanrıöğenle de bir anısını anlattı.
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Kızılcık Şerbeti'nin ilk günlerinde Apo karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen de Doğa'mızı övgülere boğmuş.
Türkoğlu'na "Tiyatro yapıyor musun?" diye sorunca Doğa'mız şaka yapıyor sanmış ancak Tanrıöğen övgüler yağdırmış.
İşte o anısı:
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