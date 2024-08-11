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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Yeni Sezona İddialı Dönüyor: Yayın Tarihi Belli Oldu!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Yeni Sezona İddialı Dönüyor: Yayın Tarihi Belli Oldu!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 10:42

Show TV ekranlarında yayılnanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programının canlı yayın tarihi belli oldu. Sevenleri için güzel haberi verelim: Sayılı gün kaldı!

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Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Vazgeçme" programı yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Vazgeçme" programı yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Program, bugüne kadar yüzlerce kayıp insana ışık oldu, hasret çekenleri kavuşturdu. Didem Arslan, yeni sezonda da Türkiye'nin gündemini belirleyecek konularla ekranlarda olacak.

Program, bugüne kadar yüzlerce kayıp insana ışık oldu, hasret çekenleri kavuşturdu. Didem Arslan, yeni sezonda da Türkiye'nin gündemini belirleyecek konularla ekranlarda olacak.

Geçen sezon izleyicilerden büyük beğeni toplayan program, 19 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınla geri dönüyor.

Geçen sezon izleyicilerden büyük beğeni toplayan program, 19 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınla geri dönüyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin yeni sezonu, 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin yeni sezonu, 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

Yeni sezonda da izleyiciler, Didem Arslan Yılmaz'ın deneyimli sunumu ve programın çarpıcı konularıyla karşılaşacağız.

Yeni sezonda da izleyiciler, Didem Arslan Yılmaz'ın deneyimli sunumu ve programın çarpıcı konularıyla karşılaşacağız.

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