"Şu Olaylar Bi' Bitsin!": Nagihan Karadere'den 2025 Survivor Açıklaması!
"Şu Olaylar Bi' Bitsin!": Nagihan Karadere'den 2025 Survivor Açıklaması!
Survivor 2025 kadrosu için hazırlandığı iddia edilen Nagihan Karadere, iddialara yanıt verdi. Seneye Survivor'da olacak mı, işte yanıtı...👇🏻
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Olaylı bir sezonun ardından evlerine dağılan Survivor yarışmacıları, fanlarının göz hapsinde!
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Kim 2025 sezonu yarışmacısı olmak için hazırlık yapıyor, yeni yarışmacılar kimler olacak, merak konusu olmaya devam ediyor.
Yeni sezona hazırlandığı iddia edilen isimlerden biri de Nagihan Karadere'ydi. Nagihan'a yeni sezonda var mısın, diye Pınar Kerimoğlu sordu.
Nagihan sağlık durumunun henüz tam iyileşmediğini söyledi: "Doktorlarla çalışıyoruz, bakalım iyileşirsem..."
İşte o açıklaması:
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