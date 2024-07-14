Survivor'da Yaşadığı Sakatlığın Ardından Nagihan Sağlık Durumunu Bir Video ile Anlattı
Survivor'da Yaşadığı Sakatlığın Ardından Nagihan Sağlık Durumunu Bir Video ile Anlattı
Survivor All Star'da Nagihan zaten sakat olan bacağını yeniden sakatlamıştı. Elendikten sonra ilk kez sağlık durumu ile ilgili bir video paylaştı.
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Survivor All Star 2024 sezonu bitti ancak Nagihan bacağında hala izlerini taşıyordu.
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Bacağından sakatlık geçiren ve kendisine sık sık "tek bacak" diyen Nagihan ödül oyununda büyük bir kaza geçirmişti.
Oyun esnasında düşen Nagihan'ın çığlıkları hepimizi korkutmuştu.
Nagihan o günlerin ardından azimle çabaladı ve sakatlığınının geçtiğini bir video ile duyurdu.
İşte o paylaşımı👇🏻
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