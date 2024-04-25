Survivor'da Korkutan Anlar! Bacağı Sakat Olan Nagihan Yeniden Sakatlandı!
Survivor'da Korkutan Anlar! Bacağı Sakat Olan Nagihan Yeniden Sakatlandı!
Survivor All Star'da beklenmedik bir olay yaşandı ve ödül oyunu esnasında Nagihan zaten sakat olan bacağını yeniden sakatladı.
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Survivor All Star hırslı yarışmacıların mücadelesiyle devam ediyor.
Merve Aydın'ın Mavi takıma geçmesinin ardından ödül oyunuyla başlayan Survivor'da korkutan anlar yaşandı.
Bacağından sakatlık geçiren ve kendisine sık sık "tek bacak" diyen Nagihan ödül oyununda büyük bir talihsizlik yaşayarak sakat bacağını yeniden incitti.
Oyun esnasında kendini yere atıp çığlıklarıyla oyun alanını inleten Nagihan herkesi korkuturken o anlarda yarışmacı arkadaşları da şoke oldu.
Nagihan'ın o anları kısa sürede paylaşım rekoru kırarken yarışmacının bu şansızlığı gündem oldu.
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İşte o anlar:
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