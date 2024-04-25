Yine mi Tecavüz? Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Cinsel Saldırıya Uğramasına Tepkiler
Yine mi Tecavüz? Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Cinsel Saldırıya Uğramasına Tepkiler
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezonuyla sık sık tepkilerin odağına otururken bu defa Seyran'ın fiziksel ve cinsel saldırıya uğramasıyla gündem oldu. Akın tarafından intikam için kaçırılan Seyran'ın cinsel saldırıya uğradığı haberi fragmanda verilirken yerli dizilerdeki kadınların başına gelen bu duruma tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk sezonuyla fırtınalar estirirken 2. sezonuyla izleyicisini giderek kaybeden Yalı Çapkını'nın son bölümleri korku filmlerini aratmıyor.
Dizide Hattuç'un yıllar önce yaptığı bir kötülüğün intikamı için Seyran kaçılırken, Akın ve ailesinin Seyran'a yaptığı işkenceler resmen dumur etmişti.
Dizide işlenecek onlarca konu varken Seyran'ın bu tarz işkencelere maruz kalması zaten katlanılmaz olurken Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Seyran'ın fiziksel ve cinsel saldırıya uğradığı bilgisi fragmanda verilirken, son dönemde yerli dizilerde kadınların cinsel saldırı ve şiddete aşırı maruz kalması resmen infial yarattı.
İşte olay olan o fragman:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen tepkiler de burada:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın