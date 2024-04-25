Yine mi Tecavüz? Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Cinsel Saldırıya Uğramasına Tepkiler

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezonuyla sık sık tepkilerin odağına otururken bu defa Seyran'ın fiziksel ve cinsel saldırıya uğramasıyla gündem oldu. Akın tarafından intikam için kaçırılan Seyran'ın cinsel saldırıya uğradığı haberi fragmanda verilirken yerli dizilerdeki kadınların başına gelen bu duruma tepki yağdı.