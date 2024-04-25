Çocuk Gelin Skandalı: Kızını 100 Bin TL'ye Satan Kadın Esra Erol'a Çıktı!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da şoke eden bir olay ortaya çıktı. Kızı Berfin'in kaçırıldığını belirten anne Songül, Erol'dan yardım isterken annenin kızını 100 bin TL'ye sattığı öğrenildi.