Çocuk Gelin Skandalı: Kızını 100 Bin TL'ye Satan Kadın Esra Erol'a Çıktı!
Çocuk Gelin Skandalı: Kızını 100 Bin TL'ye Satan Kadın Esra Erol'a Çıktı!
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine skandal yaratan bir olay yaşandı.
15 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'a başvuran anne Songül'ün iddiaları herkesi şaşırtırken programın ilerleyen dakikalarında dumur eden gerçekler ortaya çıktı.
Songül Hanım iddialarında 15 yaşındaki kızının kuzeni Cuma tarafından kaçırılıp zorla evlendirildiği yer alırken Cuma'nın amcası bu iddiaları çürütecek şeylerle stüdyoya geldi.
Songül ve eşinin kızları Berfin'i Cuma'ya 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını iddia eden amca Songül'ün iddialarını çürütürken ayrıca yayına bir delille geldi.
Berfin'in babası ve Cuma'nın akrabasının yer aldığı videoda Berfin'in satın alındığı söylenirken o anla sonrası stüdyoda herkes şoke oldu.
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Söz konusu çocuk gelin olayında Esra Erol ve ekibi hızla araştırmaya başlarken, Berfin'in bir an önce bulunması bekleniyor.
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