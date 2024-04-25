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Çocuk Gelin Skandalı: Kızını 100 Bin TL'ye Satan Kadın Esra Erol'a Çıktı!

Çocuk Gelin Skandalı: Kızını 100 Bin TL'ye Satan Kadın Esra Erol'a Çıktı!

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 22:14

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da şoke eden bir olay ortaya çıktı. Kızı Berfin'in kaçırıldığını belirten anne Songül, Erol'dan yardım isterken annenin kızını 100 bin TL'ye sattığı öğrenildi.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine skandal yaratan bir olay yaşandı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine skandal yaratan bir olay yaşandı.

15 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'a başvuran anne Songül'ün iddiaları herkesi şaşırtırken programın ilerleyen dakikalarında dumur eden gerçekler ortaya çıktı.

15 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'a başvuran anne Songül'ün iddiaları herkesi şaşırtırken programın ilerleyen dakikalarında dumur eden gerçekler ortaya çıktı.

Songül Hanım iddialarında 15 yaşındaki kızının kuzeni Cuma tarafından kaçırılıp zorla evlendirildiği yer alırken Cuma'nın amcası bu iddiaları çürütecek şeylerle stüdyoya geldi.

Songül Hanım iddialarında 15 yaşındaki kızının kuzeni Cuma tarafından kaçırılıp zorla evlendirildiği yer alırken Cuma'nın amcası bu iddiaları çürütecek şeylerle stüdyoya geldi.

Songül ve eşinin kızları Berfin'i Cuma'ya 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını iddia eden amca Songül'ün iddialarını çürütürken ayrıca yayına bir delille geldi.

Songül ve eşinin kızları Berfin'i Cuma'ya 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını iddia eden amca Songül'ün iddialarını çürütürken ayrıca yayına bir delille geldi.

Berfin'in babası ve Cuma'nın akrabasının yer aldığı videoda Berfin'in satın alındığı söylenirken o anla sonrası stüdyoda herkes şoke oldu.

Berfin'in babası ve Cuma'nın akrabasının yer aldığı videoda Berfin'in satın alındığı söylenirken o anla sonrası stüdyoda herkes şoke oldu.
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Söz konusu çocuk gelin olayında Esra Erol ve ekibi hızla araştırmaya başlarken, Berfin'in bir an önce bulunması bekleniyor.

Söz konusu çocuk gelin olayında Esra Erol ve ekibi hızla araştırmaya başlarken, Berfin'in bir an önce bulunması bekleniyor.

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