Survivor All Star'da Kırmızı Takımdan Mavi Takıma Geçen Yarışmacı Belli Oldu!
Survivor All Star'da Kırmızı Takımdan Mavi Takıma Geçen Yarışmacı Belli Oldu!
Survivor All Star'da takımlar arasındaki dengesizliğin önüne geçmek için Kırmızı takımdan bir yarışmacı Mavi takıma geçti. Acun Ilıcalı, takım değiştiren yarışmacıyı açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'da büyük finale yaklaşık 1 buçuk ay kaldı.
Son olarak Berna'nın elendiği Survivor'da Kırmızı takım ve Mavi takım arasındaki dengesizlik devam ediyor.
Son yarışmacının da Mavi takımdan elenmesiyle birlikte Kırmızı takımda 9 kişi varken, Mavi takımda 6 kişi kaldı.
Acun Ilıcalı yarışmacıları tek tek incelemesinin ardından Mavi takıma geçmesi en uygun yarışmacının Merve Aydın olduğunu belirtti.
Merve Aydın, Mavi takımın yeni yarışmacısı oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Oh be sabırsızlıkla beklediğim haber sonunda geldi, artık gönül rahatlığıyla uyuyabilirim
oha mukemmel allah razi olsun transnedio.