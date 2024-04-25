Yunus Emre'ye "Aleyna'dan Uzak Dur" Diye Sercan'ın Aleyna'yla Dansı Tepki Çekti!
Yunus Emre'ye "Aleyna'dan Uzak Dur" Diye Sercan'ın Aleyna'yla Dansı Tepki Çekti!
Survivor All Star'ın son bölümlerine Sercan ve Aleyna'nın yakınlığı damga vurdu. Önceki bölümlerde Yunus Emre'yi Aleyna konusunda uyaran ve 'ilgi manyağı' diyen Sercan'ın bir anda safını değiştirip Aleyna'yla dans etmesi tepki topladı.
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Olayların bitmediği Survivor All Star'ın son bölümlerine Sercan'ın Aleyna'ya yakın tavırları dikkat çekiyor.
Hatırlarsanız Sercan sezonun başında Yunus Emre'yi Aleyna konusunda uyarmış ve onu "ilgi manyağı" olarak nitelendirmişti.
Konseyde zaman zaman tartışmalar yaşayan Aleyna ve Sercan arasındaki buzlar erimezken son bölümlerde Sercan'ın Aleyna'ya tavırları epey değişti.
Oyun sonraları Aleyna'yı almaya giden Sercan'ın son olarak Aleyna'yı dansa kaldırması herkesi şaşırtırken, o anlar haliyle izleyicilerden tepki gördü.
İşte o anlar:
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