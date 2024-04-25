Yunus Emre'ye "Aleyna'dan Uzak Dur" Diye Sercan'ın Aleyna'yla Dansı Tepki Çekti!

Survivor All Star'ın son bölümlerine Sercan ve Aleyna'nın yakınlığı damga vurdu. Önceki bölümlerde Yunus Emre'yi Aleyna konusunda uyaran ve 'ilgi manyağı' diyen Sercan'ın bir anda safını değiştirip Aleyna'yla dans etmesi tepki topladı.