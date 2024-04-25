Yabani Dizisindeki Çekim Hatası İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!
Yabani Dizisindeki Çekim Hatası İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@sametymc1/vid...
Sezona oldukça güçlü bir şekilde başlasa da Bahar'ın rekabetiyle sarsılan Yabani'de bir sahnede sürekliliğin olmaması sebebiyle çekim hatası yapıldı.
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Sezona oldukça iddialı başlayan ve yüksek reytingleriyle göz dolduran Yabani, Bahar'ın mekana girişiyle büyük kan kaybetti.
Her ne kadar hikayesi çok sevilse de reytingler yeterli olmadığı için gelecek sezonla ilgili akıbeti hala belirsiz.
Her ne kadar bu bilgi hayranlarını üzse de gelecek sezon onayı için reytingler yeterli görünmüyor.
Dizinin akıbeti merak konusu olurken Yabani bu kez sahnede sürekliliğin olmadığı çekim hatasıyla gündeme geldi.
Dizide rol alan küçük kızın hırkasının kapalı olan önünün aynı sahnede birden açıldığı görülüyor.
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Sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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