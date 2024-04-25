Esra Ezmeci'de Bir Kadın Eltisinin Tuhaf İsteğini Anlattı: "İlk Gece Hamile Kaldım..."
Esra Ezmeci'de Bir Kadın Eltisinin Tuhaf İsteğini Anlattı: "İlk Gece Hamile Kaldım..."
Beyaz TV'deki Yeni Baştan programına katılan Ayşegül isimli genç bir kadın, imam nikahı ile evlendiğini ve evliliğinin üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra eltisi tarafından şaşırtıcı bir istekle karşılaştığını anlattı. Ayşegül, 'İlk gece hamile kaldım' şeklindeki ifadesiyle dinleyenlerini hayrete düşürdü.
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Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'deki programının konuğu bu kez 20 yaşındaki Ayşegül'dü.
Ayşegül, imam nikahıyla evlendikten sonra hamile kaldığını ve evliliğinin 10. gününde eltisinin "İkiz bebeklerin olursa birini bize verir misin?" şeklinde bir talepte bulunduğunu anlattı.
Ayşegül, "Çocuğumu aldırmak istedim, görümcem Feride '20 milyar veririz, çocuğu bize ver' dedi. Bu duruma inanamıyorum." dedi.
Ayşegül, eşinin düğünde toplanan altınları çaldığını ve "Bebeği istiyoruz, seni değil" dediğini belirtti.
Ayşegül'ün "Bebeğimi vermem" yanıtına Ezmeci, "Neden veresin ki, bebeğin senin" şeklinde tepki gösterdi.
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Ayşegül, iki ay evli kaldığını ve eşinin kendisini aldattığını, mesajları gördüğünü söyledi. Ayrıca, eşinin kendisine şiddet uyguladığını da ifade etti.
Eşi Yaşar'ın kendisinden 19 yaş büyük olduğunu belirten Ayşegül, "Eşimin mesajlarını buldum ve ailesine gönderdim. Mesajlar çok açık ve rahatsız ediciydi; 'Seni istiyorum, otele gidelim, birlikte olalım' gibi..." dedi.
Programa katılan Yaşar ise iddiaları reddetti ve "Karakteri iyi çıkmayınca resmi nikahı iptal ettim. Saygısızlık yapıyordu" dedi. Bu duruma sinirlenen Ayşegül, "Ne biçim bir adamsın sen!" diye bağırdı.
Ayşegül, Yaşar'dan hakkını talep ederek, "Çocuğumla ortada kaldım, hakkımı versin. Altınlarımı çaldı, bana bir ev almalı" dedi.
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