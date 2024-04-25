Esra Ezmeci'de Bir Kadın Eltisinin Tuhaf İsteğini Anlattı: "İlk Gece Hamile Kaldım..."

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programına katılan Ayşegül isimli genç bir kadın, imam nikahı ile evlendiğini ve evliliğinin üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra eltisi tarafından şaşırtıcı bir istekle karşılaştığını anlattı. Ayşegül, 'İlk gece hamile kaldım' şeklindeki ifadesiyle dinleyenlerini hayrete düşürdü.