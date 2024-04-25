Survivor Aleyna ve Berna Eleme Mücadelesinin Ardından Kavgaya Tutuştu!

Survivor All Star'da eleme adayları arasında Berna, Damla Can, Merve ve Aleyna bulunuyordu. Bu dört kadın yarışmacı, yarışmanın en güçlü kadınları arasında kabul ediliyordu. Eleme sürecinde Berna ve Aleyna, bir düello ile karşı karşıya geldi. Ancak, Berna'nın bu düelloda Aleyna'ya yenilmesi sonucunda, programda büyük bir karmaşa çıktı.