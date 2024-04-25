Survivor Aleyna ve Berna Eleme Mücadelesinin Ardından Kavgaya Tutuştu!
Survivor Aleyna ve Berna Eleme Mücadelesinin Ardından Kavgaya Tutuştu!
Survivor All Star'da eleme adayları arasında Berna, Damla Can, Merve ve Aleyna bulunuyordu. Bu dört kadın yarışmacı, yarışmanın en güçlü kadınları arasında kabul ediliyordu. Eleme sürecinde Berna ve Aleyna, bir düello ile karşı karşıya geldi. Ancak, Berna'nın bu düelloda Aleyna'ya yenilmesi sonucunda, programda büyük bir karmaşa çıktı.
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Survivor All Star'da heyecan ve rekabet dolu günler yaşanıyor.
İlk turlarda Damla Can ve Merve Aydın'ın eleme adayı olmaktan kurtulması, final düellosu için Aleyna ve Berna'nın karşı karşıya gelmesine neden oldu.
Aleyna ve Berna arasındaki düello sonucunda Aleyna, yarışmayı kazanarak elenme tehlikesini bertaraf etti.
Aleyna'nın kazanmasının ardından "En sevmediğine hazmedilerek yenilmek nasıl bir duygu?" şeklindeki sözleri Berna'yı oldukça sinirlendirdi.
Berna'nın "Seni sevmiyorum sevmek zorunda değilim" şeklindeki tepkisine Aleyna "Kes" yanıtını verdi ve tartışma daha da büyüdü.
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Aleyna'nın "Sen çok saygısızın" sözleri üzerine iki yarışmacı birbirlerine doğru hamle yaptılar.
Berna'nın Aleyna'yı itmesi sonucunda Aleyna yere düştü. Aleyna'nın ayağa kalkmasının ardından diğer yarışmacılar ve Yunus Emre'nin araya girmesiyle durum daha da gerildi.
Berna, Yunus Emre'nin kendisini tutmasına da tepki gösterdi ve durum daha da karmaşık bir hale geldi.
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