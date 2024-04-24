Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Annesinin Ölümüne Dair Detaylar Ortaya Çıktı!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Annesinin Ölümüne Dair Detaylar Ortaya Çıktı!
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde rapordaki 'cinayet' detayı izleyenleri merak ettirdi.
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Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar için seyirci Pazartesi akşamlarını iple çekiyor. Her bölümünde yeni bir gündem ile ilgi toplayan Kızıl Goncalar'ın son bölümünden bir sahne sosyal medyada dikkat çekti.
Geçtiğimiz Pazartesi yayınlanan bölümde Cüneyd Efendi annesinin ölümü ile ilgili hatırladıklarını sindirmekle uğraştı.
Amcası Sadi Hüdayi'den hesap soran Cüneyd, annesini intihar etti kabul etti. Ancak işler pek de öyle değil gibi görünüyor.
Amcasının Cüneyd'e yalan söylediği ile ilgili detayların paylaşıldığı bu bölümde, Doktor Levent de işin peşini bırakmadı.
Cüneyd'in annesine cin çıkarma seansı yapan bir kadının peşine düşen Levent, sonunda ipin ucunu yakaladı.
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Kadını bulup anlattıklarını öğrenen Levent, Cüneyd'in annesinin raporuna ulaşamamıştı. Bölümde o rapora ulaştığı görüldü.
Raporda yazanlar ise seyircinin merakını uyandırdı. Anne Gülayşe Çakır'ın ölüm raporunda intihara dair bulgu bulunamadığı yazıyordu.
İşte o sahne:
Herkes çok şaşırdı ancak bekleyenler de vardı.
Kullanıcılardan ilerleyen bölümlerde neler olacağına dair teoriler geldi.
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Gülayşe'ye sizce ne oldu? Yorumlarda buluşalım...
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