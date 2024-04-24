Müge Anlı Gözyaşlarına Boğuldu! Üvey Oğluna Kaçan Annenin 8 Yaşındaki Kızı Devlet Himayesinde!

Umut Yetkin'in, Müge Anlı'nın programına katılıp anlattığı trajik olaylar, Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicileri derinden sarstı. Yetkin, kaçarak ortadan kaybolan eşi Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlu Mustafa tarafından alıkonulan 8 yaşındaki kızı Melodi'yi kurtarmak için çaresiz bir mücadele verdi. Küçük kız devlet himayesine alındı. Tuğçe'nin babası yayına bağlandı.