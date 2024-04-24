Müge Anlı Gözyaşlarına Boğuldu! Üvey Oğluna Kaçan Annenin 8 Yaşındaki Kızı Devlet Himayesinde!
Müge Anlı Gözyaşlarına Boğuldu! Üvey Oğluna Kaçan Annenin 8 Yaşındaki Kızı Devlet Himayesinde!
Umut Yetkin'in, Müge Anlı'nın programına katılıp anlattığı trajik olaylar, Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicileri derinden sarstı. Yetkin, kaçarak ortadan kaybolan eşi Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlu Mustafa tarafından alıkonulan 8 yaşındaki kızı Melodi'yi kurtarmak için çaresiz bir mücadele verdi. Küçük kız devlet himayesine alındı. Tuğçe'nin babası yayına bağlandı.
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Müge Anlı'nın programına, Umut Bey ve annesi Nagihan Hanım konuk oldu. Umut Bey, programda kendi yaşından sekiz yaş küçük bir kızı olan eşi Tuğçe'nin, 19 yaşındaki üvey oğlu ile birlikte evden kaçtığını iddia etmişti.
Bu iddialar, program sırasında canlı yayına bağlanan Tuğçe tarafından doğrulandı. Tuğçe, küçük yaşından beri annelik yaptığı üvey oğluyla birlikte kaçtığını kabul etti.
Bu durum karşısında büyük bir şok yaşayan Umut Bey, duygusal bir şekilde kızının velayetini almak için yetkili mercilere çağrıda bulundu.
Bu olaya karışan diğer bir kişi ise babasının eşiyle kaçan 19 yaşındaki Mustafa idi. Mustafa, canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamada, "Pişman değilim. Böyle olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı'nın yayınları ihbar kabul edildi ve küçük kızın velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girdi. 8 yaşındaki çocuk devlet himayesine alındı.
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Daha sonra yayına bağlanan Tuğçe'nin babası "Ben onunla konuştum. Çocuğu babasına verecek" dedi. "Olanlar için çok üzgün olduğunu söyleyen yaşlı adam, kızımın yaptıklarını tasvip etmiyorum. Torunumu öyle görmeye dayanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Tuğçe de yayına bağlanıp "Babası Melodi'ye asla zarar vermez. Sözlerimi geri alıyorum, sinirle konuştum. Kızım babasıyla kalabilir" dedi.
Müge Anlı küçük Melodi için gözyaşlarına boğuldu. Yayında duygusal anlar yaşandı.
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