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Yalı Çapkını Fragmanında Seyran'ın Perişan Halini Gören İzleyiciler Farklı Teoriler Üretti!

Yalı Çapkını Fragmanında Seyran'ın Perişan Halini Gören İzleyiciler Farklı Teoriler Üretti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 11:01

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı yayınlandı. Seyran'ın per perişan hali herkesi korkuttu.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda olaylar durulmuyor. Son bölümde Seyran'ın kaçırılıp işkence gördüğü anlara tanık olmuştuk.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda olaylar durulmuyor. Son bölümde Seyran'ın kaçırılıp işkence gördüğü anlara tanık olmuştuk.

Neyse ki korkulan olmadı, Ferit Seyranı'na kavuştu ama fragmanın verdiği sinyaller asıl buradan sonrası için korkmak gerektiği yönündeydi.

Neyse ki korkulan olmadı, Ferit Seyranı'na kavuştu ama fragmanın verdiği sinyaller asıl buradan sonrası için korkmak gerektiği yönündeydi.

Gelecek bölüm tanıtımına göre Seyran yaşadıklarını henüz atlatamadı ve sağlık açısından bir problem yaşıyor.

Gelecek bölüm tanıtımına göre Seyran yaşadıklarını henüz atlatamadı ve sağlık açısından bir problem yaşıyor.

Halis Ağa'nın doktorla konuştuğu anlar, Seyran'ın içler acısı hali ve fragmanda anlatılanlar seyirciyi meraklandırdı.

Halis Ağa'nın doktorla konuştuğu anlar, Seyran'ın içler acısı hali ve fragmanda anlatılanlar seyirciyi meraklandırdı.

İşte herkesi ağlatacak bölümün fragmanı:

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